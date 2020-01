​5 redenen waarom je de Webwinkel Vakdagen moet bezoeken

Volgende week vinden de Webwinkel Vakdagen weer plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het is hét evenement voor iedereen die in de digital commerce werkzaam is. Juist in deze tijd waarin ook e-commerce websites het niet altijd halen, zoals bijvoorbeeld Neckermann, is het des te belangrijker om een goed plan de campagne te hebben. We geven je deze en meer redenen om de Webwinkel Vakdagen te bezoeken.



1. Ontmoet 280 van de meest vooraanstaande aanbieders van digital commerce tools, oplossingen en expertise

Het prettige aan deze vakdagen is dat je niet allemaal aparte afspraken met bedrijven hoeft te maken. Het is heel praktisch en efficiënt, want alle relevante oplossingen en kennis komen overzichtelijk bij elkaar op één centrale locatie. Bovendien zijn de aanbieders niet alleen kleine bedrijven, er zijn juist veel vooraanstaande aanbieders die je kunnen helpen aan een passende digital commerce-tool of simpelweg expertise. Waar het op internet vaak wat vager is of iemand betrouwbaar is, kun je mensen nu recht in de ogen kijken. Dat maakt het iets toegankelijker om ook samen zaken te doen, bovendien kun je daardoor beter overbrengen wat je precies zoekt. Er zijn zoveel standhouders en zoveel ideeën om op te doen, zonder dat je hiervoor eerst nog aparte afspraken hoeft te maken.

Menig exposant gaat al jaren naar de Webwinkel Vakdagen. Cream is daar een voorbeeld van. Operationeel Directeur Marcel van Wijk: "We zien dat het geautomatiseerd orders verwerken direct vanuit Magento steeds populairder wordt, de eigen oplossing die ze hiervoor al jaren hadden, wordt dan ook bij een groot deel van de klanten ingezet. Tijdens de webwinkel vakdagen kunnen wij hier uiteraard alles over vertellen. Verder zullen wij tijdens de webwinkel vakdagen een aantal nieuwe Magento 2 shops presenteren, zoals die van Blackstone, Lux-case en Hans van Wijk motoren.”

2. Indrukwekkende keynotes

Je kunt over de beursvloer struinen naar inspiratie en ideeën, maar je kunt ook plaatsnemen bij een van de vele keynotes en lezingen. Er zijn diverse zalen waar voortdurend een spreker is om je verder te helpen met je webwinkel. Daarnaast zijn er inspirerende keynotes van onder andere de CEO van bol.com, de CEO van Marktplaats en CCO van Jumbo Supermarkten bijvoorbeeld. Bol heeft net aangekondigd meer met kleding te gaan doen, zodat je echt voor bijna alles terechtkunt in de webshop. En met dagelijks miljoenen bezoekers weet ook de CEO van Marktplaats ongetwijfeld goede tips te geven voor beginnende én ervaren webshopbeheerders. De dagen worden afgetrapt door rasondernemer Roland Kahn, die ons als geestelijk vader van het inmiddels failliete Coolcat interessante learnings kan geven, maar ook over de merken die ook van hem zijn en lekker doorstomen, zoals Sapph en America Today. Maar ook online, met bijvoorbeeld de website V&D.

De CCO van Jumbo Supermarkten, Colette Cloosterman-Van Eerd, spreekt bijvoorbeeld over klantverwachtingen overtreffen: "De snelle veranderingen in de markt en de maatschappij sporen ons aan om continu te werken aan het optimaliseren van ons verdienmodel. Doordat we overal dezelfde Jumbo beleving aanbieden, zien we dat de winkels en het online kanaal elkaar sterk aanvullen. We zien dat duidelijk terug in onze cijfers en dat de winkels die online omarmen ook sterker groeien. Wij omarmen dus alle denkbare verkoopkanalen, inclusief online. Hiermee zijn onze verkoopmogelijkheden onbegrensder."

3. Direct toepasbaar

We schreven laatst niet voor niets dat Nederlanders steeds meer bij webshops uit het buitenland bestellen: vaak hebben die winkels zich goed laten adviseren om zo met een concept op te proppen te komen dat goed werkt. Laat je ook adviseren door de vele aanbieders en experts op de beursvloer. Misschien weet je nog niet zeker wat je wil komen ‘halen’ op deze Vakdagen, maar we weten één ding zeker: je gaat wel met advies naar huis dat je heel praktisch meteen kunt toepassen. Sterker nog, mogelijk jeuken je handen zelfs een beetje om meteen aan de slag te gaan en je webwinkel tot een groot succes te maken.

4. Ontdek nieuwe ontwikkelingen

Een van de redenen dat buitenlandse websites zo interessant zijn om te winkelen, dat is ook omdat ze gebruikmaken van de nieuwste technologie. Het is immers als klant heel prettig als je door middel van kunstmatige intelligentie alvast producten aangeraden krijgt die inderdaad echt goed passen bij wat je net in je winkelmandje klikt. Misschien zie jij AI niet direct zitten voor je winkel, omdat je geen idee hebt wat je er aan hebt. Ook daarvoor kun je op de Webwinkel Vakdagen terecht, want het draait niet alleen om aanbod, maar ook om advies. Zo staat ook conversational commerce in de spotlight, dat zich onder andere richt op spraakherkenning om zo meer met de klant in gesprek te kunnen gaan. Ook kan een webwinkel er enorm veel baat bij hebben datagedreven te werken en keuzes te maken gebaseerd op feiten en cijfers.

Hajo Wielinga, sr. Data Analyst B2C bij Videoland spreekt ook op de Webwinkel Vakdagen, en hij zegt het volgende over de rol die bijvoorbeeld data-analyse kan spelen: “Ik denk dat het cruciaal is om experimenterend te leren, omdat het landschap zo snel verandert. Wat eerst nog een gegeven was, is nu alweer een vraag. Er zijn geen zekerheden meer, daarom moeten we constant nieuwe hypotheses testen om te kijken met welke innovaties we de klantbeleving kunnen verbeteren. Door snel en vaak achter elkaar te experimenteren, blijft een product passen bij de huidige consumentenbehoefte."

5. Het is helemaal gratis

Qua kosten voor je bedrijf, of voor jezelf, zit je op de Webwinkel Vakdagen wel goed. Een ticket kost je namelijk helemaal niets. Je hoeft je alleen in te schrijven voor de Webwinkel Vakdagen via deze link. Waar menig netwerkbijeenkomst vaak veel geld kost, kun je hier gratis naartoe. Misschien heb je wat reiskosten, maar die zijn slechts een zeer lage prijs voor de berg advies en inspiratie die je van deze twee dagen kunt meenemen.