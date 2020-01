​Het is bijna zover: er zijn nog tickets voor de Webwinkel Vakdagen

Of je er nu komt voor de lezingen of om te netwerken, de Webwinkel Vakdagen bieden inspiratie voor iedereen die alles wil weten over de laatste trends op het gebied van digital commerce. E-commerce blijft groeien en er zijn steeds meer innovaties die het voor zowel consumenten als bedrijven nog gemakkelijker en aantrekkelijker maken. Je hoort en ziet alles van deze innovaties tijdens de Webwinkel Vakdagen, maar dat is nog lang niet alles.



Tijdens deze alweer veertiende editie van de grootste beurs op het gebied van e-commerce in de Benelux kun je onder andere aanschuiven voor een keynote van Huub Vermeulen. Als CEO van bol.com vertelt hij meer over zijn visie van bol.com als one-stop-shop: één platform waar je voor alles wat je nodig hebt terecht kunt. Bol.com heeft hierin al stappen gezet, maar hoe gaat dat in de toekomst, zeker nu Amazon nog meer op de loer ligt?

CEO van Marktplaats

De CEO van Marktplaats is ook aanwezig. Annemarie Buitelaar vertelt in haar keynote meer over hoe Marktplaats ondernemers een duwtje in de rug kan geven. Het is namelijk lang niet alleen een platform voor tweedehands artikelen: er wordt in van alles en nog wat gehandeld. Miljoenen mensen weten Markplaats dagelijks te vinden en je staat als ondernemer dus meteen al op een drukbezocht digitaal marktplein.

CCO van Jumbo Supermarkten

Colette Cloosterman-van Eerd is CCO van Jumbo Supermarkten. Zij vertelt meer over het succes van het familiebedrijf, hoe er binnen de supermarktketen wordt samengewerkt onder collega’s, maar ook met leveranciers en franchisenemers. Ook de bekende gele supermarktketen doet steeds meer online en zeker voor het bezorgen van boodschappen is een flinke e-commerce operatie nodig om de klant voldoende keuze te bieden.

Kom gratis naar de Webwinkel Vakdagen

Webwinkel Vakdagen

Wist je dat er vorig jaar meer dan 12.000 bezoekers over de vloer kwamen op de Webwinkel Vakdagen? Het zijn allemaal digitale professionals. Je hoeft dus helemaal niet je eigen webwinkel te hebben. Iedere professional op het gebied van digital commerce is van harte welkom. Je kunt op dit evenement niet alleen luisteren naar keynotes van de bovenstaande personen, er zijn honderden exposanten die je meer kunnen vertellen over hoe jij de e-commerce business binnen jouw bedrijf naar het volgende niveau kan tillen. Denk daarbij aan webshopsoftware, betaalmanieren en marketingoplossingen. Alles om je te inspireren.

Ook als je wel alleen komt om te luisteren dan is er genoeg om één of twee dagen te vullen: er zijn 11 lezingenzalen en 1 grote keynotezaal, waar meer dan 200 inspiratiesessies zijn gepland. Zo kickstart je een succesvol 2020! Je bent van harte welkom op woensdag 29 en/of donderdag 30 januari in de Jaarbeurs in Utrecht.