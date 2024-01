​Zo creëer je in snel een Instagrammable tuin

Een nieuw jaar is begonnen en misschien ben je van plan om dit jaar je tuin onder handen te nemen. Geen tegels meer, maar groen, geen kliko’s meer, maar een huisje waarin je deze lelijke bakken neerzet. Misschien zelfs wel een mooi afdakje voor de fietsen die niet in de schuur passen. Of niet praktisch, maar vooral omdat het mooi is. Zo creëer je snel een Instagrammable tuin.



Instagrammable tuin

Dat weghalen van kliko’s uit het zicht is altijd een goed idee, dus als je ze in je schuur kunt zetten of in een apart huisje, dan zou dat zeker mooier zijn. Verder is het de moeite waard om te investeren in een goede loungeset. Schrik niet, ze zijn duur, maar zeker een mooie hoekbank kan in een keer een heel andere sfeer creëren in de tuin. Veel meer een sfeer van gezelligheid en ontspanning. Je ploft daar vaak toch sneller even neer dan in bijvoorbeeld een stoel aan tafel.

Maar er is meer om je tuin niet alleen een ontspannen sfeer te geven, maar ook een mooi, uiterlijk waardoor gasten meteen weten: het is hier feest. Denk dan even terug aan vorig jaar. Je bent in de zomer op een dakterras en daar hangt het: een lichtsliert. Het maakt een feestje meteen sfeervoller, een locatie meteen opvallender en foto’s meteen mooier. Zo’n lichtsliert heeft een naam: het is een prikkabel. Het ziet er gezellig uit en je hebt meteen sfeer: dat hoeft niet op een dakterras te zijn, dat kan ook gewoon in je eigen tuin. Dankzij het gebruik van led is het bovendien niet zo’n energieslurper als vroeger.

Prikkabel

Hier vind je professionele kwaliteit led prikkabel voor buiten van het merk Blynx. Dit soort prikkabels bieden stevige rubbere snoeren, led-lampjes die flink licht kunnen geven en een handig koppelsysteem voor de juiste maat. Met een lichtsnoer zoals dat van Blynx kun je vele zomers vooruit, in tegenstelling tot lichtsnoeren die je nog even meepakt bij de lokale doe-het-zelfver.

Er is natuurlijk meer doen om je tuin Instagrammable te maken. Zet een mooie barbecue neer, kies voor een leuk buitenservies dat wel tegen een stootje kan en coördineer de kleuren. Je zou zelfs kunnen kiezen voor een thema, zoals een soort zentuin met boeddha’s en steentjes, of juist een heel Amerikaanse tuin met een plastic flamingo erin en een vijver. Zo maak je van je tuin niet meer een plek waar je naar kijkt vanuit je woonkamer: je maakt er een extra leefruimte van waar je in de lente en zomer (maar tegenwoordig zelfs ook in de herfst) lekker van kunt genieten.

Denk aan je tijd

Daar is nog wel een voorwaarde aan, want als je kiest voor veel groen, zorg dan dat je het goed bijhoudt en dat je een mooie mix kiest van planten, struiken en bomen die het hele jaar rond groen blijven (of in ieder geval deels). Houd er dus wel rekening mee dat je tuin, afhankelijk van wat je kiest, meer tijd gaat kosten. Heb je die niet? Wees dan eerlijk naar jezelf en kies voor andere oplossingen waarmee je toch die Instagrammable tuin maakt, zonder dat je hiervoor een tuinman in de arm hoeft te nemen. In ieder geval heb je aan dat lichtsnoer geen onderhoud behalve af en toe een doekje erover te halen: die kan wel wat hebben en zo blijft je tuin een mooie, Instagrammable plek voor jou en je vrienden.

[Fotocredits - eduard © Adobe Stock]