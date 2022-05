Met smart gardens creëer je thuis een plantenwalhalla

Misschien heb je alleen een balkon, of wil je gewoon wat meer groen in huis: niet iedereen is de beste plantenvader of -moeder. Gelukkig zijn er technische gadgets om een smart garden te beginnen, waar je zelf geen kind aan hebt.

Smart Garden Het idee van een smart garden is dat de technologie zorgt voor de perfecte omstandigheden voor je bloemen of planten om te groeien en te bloeien. Bovendien kun je ook denken aan kruiden: elke dag een verse muntthee of toch wat vaker rosemarijn op je gebakken aardappels: die pluk je gewoon uit je eigen slimme tuin. Welk seizoen het ook is. Een smart garden werkt niet alleen met zelf-bewaterende mechismen. Je kunt ook rekenen op LED-lampen om te zorgen dat je bloemen licht krijgen wanneer ze dat nodig hebben. Een ander voordeel is dat je pesticidenvrij kunt tuinieren, waardoor je minder gif binnenkrijgt of hoeft te gebruiken. Beter voor jezelf én voor het milieu. Er wordt ook gebruikgemaakt van een smart bodem, waardoor je planten ook nog eens de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen.

Slimme moestuin Een slimme tuin is eigenlijk een soort moestuin: vaak worden ze gebruikt om producten te laten groeien om te eten, juist omdat ze dus het hele jaar rond kunnen worden verbouwd. Er zijn ook slimme tuinen waarmee je bijvoorbeeld groenten kunt verbouwen, maar het hangt er bijvoorbeeld ook vanaf hoe groot je slimme tuin is of dat ook lukt. Voorbeelden van slimme tuinen zijn Click & Grow en AeroGarden. Vooral Click & Grow (bekend van Kickstarter) is in Nederland bekend. Wil je zelf ook een smart garden aanschaffen, bedenk dan van tevoren goed welke planten je wil kweken, hoeveel en welke functies je verwacht van je smart garden. Ze verschillen namelijk enorm in prijs en grootte, waardoor je goed beslagen ten ijs moet komen om uiteindelijk de slimme (mini-)tuin van je dromen te maken. Ook werken smart gardens met cups waarin dan zaden zitten, waardoor het ook verstandig is te kijken wat je betaalt voor een cup.

Click & Grow Om een voorbeeld te geven. Eén populaire variant is de Click & Grow 3. Hierin kun je ongeveer drie plantjes kwijt. Hij komt standaard met 3 vullingen van basilicum. Voor zo’n apparaat betaal je 79 euro, maar voor een navulling ben je al gauw 16 euro kwijt (al kun je het vaak slim inkopen voor minder). Het waterreservoir van dit apparaat gaat een maand mee en hij zorgt voor 16 uur verlichting per dag, zodat je planten snel groeien. Nu is het idee van een smart garden dat je er verder vooral de vruchten van plukt (yes, letterlijk en figuurlijk): je kunt ook een wat meer hands-on benadering gebruiken. Zo komt een slimme tuin ook met een app waarin je meer kunt leren over de planten die je zoal verbouwt en welke verzorging zo’n plant het beste kan gebruiken. Plus, je moet hem natuurlijk wel af en toe van water en een beetje aandacht voorzien, naast dat het sowieso goed is voor planten als je tegen ze praat. Daardoor maken ze namelijk meer zuurstof aan, wat niet alleen goed is voor de plant zelf, maar ook voor de luchtkwaliteit in je woning.

Duurzame oplossing Een smart garden is een dure oplossing, maar tegelijkertijd biedt het dus ook veel duurzame extra’s. Geen pesticiden, geen lange transporten en geen ritjes van jezelf met de auto naar de supermarkt. Tenminste, je moet natuurlijk wel iets hebben om die oregano op te strooien: maar je snapt het idee. Je hoeft er geen groene vingers voor te hebben om mooie groene vrienden in huis te hebben, maar wel wat ‘green’ in de vorm van eurobiljetten.