Wintersporter, vergeet je je tolvignet niet?

Je hebt aan alles gedacht: winterbanden, sneeuwkettingen, een dakdrager: jij kan lekker zelf onderweg naar de wintersport. Of je nou een snowboarder of een skiër bent: je wil veilig en wel met je gezin, vrienden of misschien zelfs collega’s op bestemming aankomen. Maar misschien heb je toch nog iets vergeten als het om de auto gaat, mede omdat we er in Nederland eigenlijk niet echt aan doen: je tolvignet.



Tolvignet voor Zwitserland

Wil je bijvoorbeeld naar Saas Fee, dan heb je sowieso een tolvignet voor Zwitserland nodig. Het is namelijk verplicht als je op de Zwitserse wegen wil rijden. Misschien heb je het eerder gekocht en herinner je je het als een sticker die je in de auto plakt, maar ook het land van chocolade en kazen is met zijn tijd meegegaan: dat vignet is tegenwoordig gewoon digitaal. Dat is trouwens nog niet zo lang het geval: pas sinds 1 augustus 2023 is er ook een e-vignet beschikbaar.

Het handige is dat je er de deur niet voor uit hoeft, je niet hoeft te wachten op post en het binnen een paar minuten is geregeld. Je hebt bovendien geen last van een plakker met lijmresten op je autoruit en je kunt het zelfs heel last minute nog regelen. Wil je toch liever een ouderwets autobahnvignet, dan kan dat zeker, maar digitaal is wel net even makkelijker. Wanneer je je registreert voor een e-vignet, dan wordt het kenteken van je auto gevraagd en opgeslagen in de database van de snelwegbeheerder in Zwitserland. Als je gecontroleerd wordt, dan zal de politie je kentekengegevens en het vignet vergelijken. Let dus goed op dat je bij registratie het juiste kenteken invoert: niet per ongeluk die van de Fiat Panda van je moeder die helemaal niet meegaat op wintersport.

E-vignet

Het e-vignet is altijd ruim een jaar geldig, dus koop je hem op 1 december 2023, dan kun je het tot 31 januari 2025 gebruiken. De kosten zijn 40 Zwitserse frank en dat vertaalt zich door naar ongeveer 41,50 euro, ook als je een caravan hebt of een motor. Je hebt voor je caravan dus wel een apart vignet nodig (dus twee keer: 1 voor de auto en 1 voor de caravan). Houd ook rekening met wat administratiekosten van ongeveer 9 euro, waardoor je toch wel ruim 50 euro kwijt bent voor je e-vignet. En dan komt er als je via de Munt-la-Scheratunnel of de Grote Sint-Bernardtunnel rijdt ook nog een extra vergoeding bij.

Mocht je niet zelf een auto meenemen, maar vanaf een Zwitsers vliegveld een auto huren, dan hoef je je geen zorgen te maken om dat e-vignet: huurauto’s hebben dit al, als ze tenminste uit Zwitserland afkomstig zijn. Check het wel altijd even met de verhuurder: waarschijnlijk zit het wel snor, maar het scheelt je weer voor vervelende verrassingen te komen staan.

Als dit alles geregeld is, dan kun je met een gerust hart op pad. Lees eventueel ook onze tips voor op wintersport met een elektrische auto. Rij voorzichtig en een fijne vakantie!

[Fotocredits - ottaviocamb © Adobe Stock]