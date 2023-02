​Duitsland heeft geen vignet, maar wel een milieusticker

In Nederland komt het niet voor, maar zodra je iets te veel in oostelijke richting rijdt, heb je er toch echt mee te maken. De milieusticker. Waar je op wintersport gewend bent om voor Oostenrijk een vignet te kopen, heb je in Duitsland te maken met de milieusticker. Dit is wat dat inhoudt.



De milieusticker is bedoeld om de hoeveelheid fijnstof in de lucht terug te dringen. Het is dus niet, wat sommige mensen soms denken, een sticker die alleen geldt in natuurgebieden. Het gaat juist om stedelijk gebied waar vaak een milieuzone wordt aangemerkt. Denk aan Berlijn, Dortmund, Keulen, München, Leipzig, Krefeld en Oberhausen.

Duitsland

Ga je naar Duitsland? Het maakt niet uit of je privé of zakelijk rijdt: de kans is groot dat je deze sticker nodig hebt. Dat komt omdat er diverse milieuzones zijn in en rondom steden in Duitsland. Check voor je vertrekt goed waar je heengaat, via welke steden je rijdt en of de milieusticker nodig is. Het is namelijk zeker niet standaard benodigd wanneer je naar Duitsland gaat.

Je herkent een milieuzone aan de verkeersborden waarop staat Umweltzone. Je ziet vervolgens verschillende kleuren eronder staan: die corresponderen met het type milieusticker. Er zijn drie kleuren: groen, geel en rood. Welke kleur je sticker heeft, heeft alles te maken met het type voertuig dat je rijdt. Rood is officieel niet meer verkrijgbaar, omdat het type auto’s dat ‘rood’ werd bestempeld nergens meer mag. Geel vind je in Neu-Ulm en verder is het vooral de groene sticker die je veel ziet.

Milieusticker

De borden zijn te vinden in bepaalde wijken van een stad of alleen het centrum van een stad. Het maakt niet uit of je een camper, bus, vrachtwagen, elektrische auto of gewone auto hebt: een milieusticker voor Duitsland is sowieso nodig. Heb je al eerder een milieusticker voor je bolide gekocht, dan heb je geluk: als deze niet teveel is vervaagt (bijvoorbeeld door de zon), dan kun je hem gewoon nog gebruiken. Koop je namelijk eenmaal een milieusticker voor je voertuig, dan kun je die altijd inzetten (zolang deze nog in goede staat is). Hij staat namelijk op je kenteken.

Heb je de juiste sticker niet? Dan kan het je 100 euro kosten, terwijl de sticker zelf zo’n 12,50 tot 15 euro kost. Heb je een dieselauto van voor 2001 of benzinevoertuig van voor 1993, dan kun je beter een andere auto meenemen naar Duitsland: die voertuigen zijn helemaal niet meer toegelaten in milieuzones. Rijd je trouwens alleen op de snelweg, dan hoef je je niets aan te trekken van de milieuzones. Voor autosnelwegen geldt dat ze buiten de regeling vallen, waardoor je voor je wintersportreis via Duitsland geen sticker nodig hebt, tenzij je besluit om toch de snelweg af te gaan en te gaan eten of slapen.

Ga je niet met je eigen auto, maar huur je er één in Duitsland? Dan kun je erop rekenen dat er al een milieusticker aanwezig is. Al kan het natuurlijk nooit kwaad om het nog even te checken. Goede reis!

[Fotocredits - tl6781 © Adobe Stock]