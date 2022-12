Vodafone Duitsland gaat witte vlekken dichten met mobiele masten

Ze zijn er nog steeds, die zogenoemde ‘witte vlekken’ in mobiele netwerken. Plekken waar je niet of nauwelijks databereik hebt. In Nederland valt het reuze mee en kom je ze vrijwel alleen nog tegen in afgelegen gebieden waar nauwelijks mensen wonen of verblijven.

Talrijke witte vlekken in Duitsland

In Duitsland is dat al vele jaren een heel ander verhaal. Daar klagen zowel consumenten alsook overheden over de onwelwillendheid van providers om in bepaalde buitengebieden hun mobiele netwerkdekking op te krikken.

Daarnaast spelen bij onze Oosterburen ook bureaucratische vertragingen een rol. Denk aan de tijd die het kost om een vergunning te krijgen voor het plaatsen van een (nieuwe) zendmast. Maar ook bezwaren van mensen en natuurbeschermers in de buurt van die beoogde locaties zorgen soms voor (jaren)lange vertragingen.

Vodafone zet mobiele zendmasten in

Vodafone, na T-Mobile de grootste provider in Duitsland, gaat een groot aantal van die witte vlekken nu (tijdelijk) dichten met de inzet van mobiele zendmasten. Het afgelopen jaar heeft de provider met namen in de deelstaten Saarland en Niedersachsen al 190 van die mobiele zendmasten geplaatst.

Daarvoor hebben de overheden van die twee deelstaten, die de providers al geruime tijd sommeren om hun netwerkdekking op peil te brengen, de vergunnings- en bezwaarprocedures aangepast.