T-Mobile wil dekkingsgaten ‘vullen’ met Starlink

In Nederland hebben we er niet meer zoveel, plekken waar je totaal geen mobiel (data)bereik hebt. Natuurlijk, ze zijn er nog wel, vooral op de Veluwe en in het Zuid-Limburgse Heuvelland, maar het valt voor de drie providers die wij hebben alleszins mee. In veel andere landen, waaronder de VS, is dat een ander verhaal. Zelfs in Duitsland zijn er nog voldoende plekken waar je geen, of als je gelukt hebt alleen 2G (Edge), bereik hebt. T-Mobile wil in de VS beginnen om die dekkingsgaten te ‘vullen’ met Starlink.

Starlink dekking voor T-Mobile klanten in de VS

De Amerikaanse CEO van T-Mobile heeft samen met Elon Musk van Starlink (en Tesla natuurlijk), plannen ontvouwd om klanten vanaf eind volgend jaar in de zogenoemde witte gebieden (waar geen mobiele dekking is), van service te voorzien met behulp van de Starlink satelliet internetservice. Klanten kunnen in die gebieden dan toch gebruik maken van een mobiele verbinding, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde chat-apps zoals WhatsApp en het versturen van SMS en MMS berichten.

Het wordt dus geen echte (breedband) dataservice. T-Mobile klanten krijgen straks de beschikking over een gedeelde mobiele satellietverbinding met een bandbreedte van 2 tot 4 Mbps. Die bandbreedte moet wel met andere gebruikers gedeeld worden en kan dus niet gebruikt worden voor, bijvoorbeeld, streaming video (Netflix) of mobiel bellen via het netwerk.



Het is vooralsnog dus puur bedoeld om bereikbaar te zijn en te kunnen chatten via berichtendiensten als WhatsApp. Belangrijke voorwaarde is wel dat klanten met hun 5G-telefoon op een plek staan waar ze vrij ‘zicht’ op de hemel hebben. In dicht beboste gebieden zal de ‘Coverage Above and Beyond’ zoals de service heet, dus niet beschikbaar zijn.

Uiteindelijk wil T-Mobile de dienstverlening wel verder uitbreiden zodat klanten via het satellietnetwerk van Starlink ook spraak- en datadiensten kunnen gaan gebruiken.