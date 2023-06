​Waar kan een hypotheekadviseur jou allemaal bij helpen?

Heb je een hypotheek nodig om een huis te kopen? Of wil je een tweede hypotheek afsluiten om bijvoorbeeld een verbouwing te financieren? Sluit dan niet lukraak een lening af, maar laat je eerst adviseren door een hypotheekadviseur. Voordat je zo’n gesprek inplant, kunnen wij ons voorstellen dat je benieuwd bent wat er allemaal bij hypotheekadvies komt kijken. Daarom zetten wij hier de belangrijkste zaken op een rijtje, zodat je goed voorbereid aan het gesprek kunt beginnen.

Inzage in financiële situatie



De hoogte van een hypotheek wordt voor een groot deel gebaseerd op je inkomen. Vandaar dat een hypotheekadviseur inzage wil in je financiële situatie. Je wordt onder meer gevraagd om een recente loonstrook aan te leveren. Ben je ondernemer? Dan vraagt een hypotheekadviseur je naar de cijfers van de laatste drie jaren. Verder word je gevraagd naar je uitgaven en eventuele schulden. Op basis hiervan kan een hypotheekadviseur een goed beeld vormen over de financiële mogelijkheden.

Kies een hypotheekvorm

Of je nu een eerste of tweede hypotheek afsluit, je kunt altijd uit verschillende hypotheekvormen kiezen. Hypotheekadvies helpt je om te voorkomen dat je de verkeerde keuze maakt. Een adviseur vertelt je namelijk uit welke hypotheekvormen je kunt kiezen en wat de voor- en nadelen van de verschillende soorten hypotheken zijn. In principe bepaal je helemaal zelf voor welke vorm je kiest, maar een hypotheekadviseur zal je adviseren welke hypotheek het beste bij jouw financiële situatie en wensen past. Hierbij houdt hij onder meer rekening met de hoogte van de hypotheek, de looptijd, de rente en de aflossingsvorm.

Wat is de risicobereidheid?

Wanneer je een hypotheek afsluit, ga je een schuld aan. Dit brengt risico’s met zich mee. Hier houdt een hypotheekadviseur altijd rekening mee bij het afsluiten van een hypotheek. Hij vraagt je namelijk hoeveel risico je bereid bent om te nemen met betrekking tot de hoogte van de lening en de rente. Als de risicobereidheid hoog is, krijg je waarschijnlijk het advies om voor een hypotheek met een variabele rente te kiezen. Wil je het liefst zo weinig mogelijk risico kiezen? Dan adviseert een hypotheekadviseur je om een hypotheek met vaste rente af te sluiten.

Benodigde verzekeringen

Wie denkt dat hypotheekadvies alleen betrekking heeft op het afsluiten van een hypotheek, heeft het mis. Een hypotheekadviseur neemt namelijk ook verzekeringen met je door. Het kan namelijk zijn dat een geldverstrekker van je verlangt dat je bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering afsluit bij je hypotheek. Daarnaast krijg je vaak de mogelijkheid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten naast je hypotheek. Deze verzekeringen kosten je weliswaar geld, maar je beperkt de financiële risico’s voor zowel jezelf als voor de hypotheekverstrekker.

Scheiden

Een hypotheekadviseur kan een waardevolle rol spelen bij het regelen van de financiële aspecten tijdens een scheiding. Want scheiden en een hypotheek samen hebben, kan een complexe situatie zijn. Ze helpen je bij het analyseren van je financiële situatie, beoordelen van opties zoals verkoop van de woning of herfinanciering van de hypotheek, en nemen deel aan het communicatieproces met geldverstrekkers. Ze bieden ondersteuning bij het opstellen van een financieel plan voor de toekomst, rekening houdend met de veranderde omstandigheden na de scheiding. Met hun expertise en begeleiding helpen ze je om weloverwogen beslissingen te nemen en een sterke basis te leggen voor een nieuwe start.

[Fotocredits - Robert Hoetink © Adobe Stock]