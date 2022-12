​Wat is hypotheekrente en waarom is het belangrijk?

Hypotheekrente-aftrek, dat kennen we van de jaarlijkse Belastingaangifte, maar wat is hypotheekrente en waarom is het zo belangrijk? Wanneer je een huis koopt, dan krijg je er sowieso mee te maken. Maar is het iets dat je juist hoog wilt hebben, of laag? Waarom zijn de verschillen hierin zo groot?



Een hypotheek is de lening die je aangaat voor het kunnen kopen van een woning. De rente die je op die lening betaalt is het geld dat je de hypotheekverstrekker verschuldigd bent bovenop het geleende bedrag zelf. Net als dat je op een persoonlijke lening ook rente moet betalen: je krijgt dat geld niet gratis, geldt dat ook voor een hypotheek. Die rente heet hypotheekrente.

Hypotheekrente

Je wil dus dat die rente zo laag mogelijk is, want dan betaal je zo min mogelijk extra aan je de hypotheek. Het is direct van invloed op hoeveel jij maandelijks kwijt bent aan je hypotheek. De hypotheekrente is niet standaard een bepaald percentage: het heeft te maken met verschillende factoren, namelijk de risico’s, de kosten en de inkoopprijs. De inkoopprijs is de prijs die hypotheekverstrekkers betalen aan de Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank om weer geld van die banken te kunnen lenen. Maar ook als een hypotheekverstrekker het uit het eigen spaarvarken haalt, dan moet het rente betalen (net als dat je als individu ook rente betaalt bij een x aantal euro’s aan spaargeld). Het is allemaal rente die wordt doorberekend in jouw hypotheekrente.

Daarnaast nemen banken een risico met je door je zo’n groot geldbedrag te lenen. Nu zijn er wel manieren waarop de bank beoordeeld of je kredietwaardig bent, maar alsnog is er een risico dat je je hypotheek op een bepaald moment niet kunt betalen. Dat risicobedrag wordt ook meegenomen bij de totstandkoming van de hypotheekrente. Daarnaast heeft een hypotheekaanbieder bedrijfskosten die het ook nog even doorberekend: er moet toch iemand het licht aan kunnen doen op kantoor. Vaak is het rentepercentage ook nog afhankelijk van de economie: gaat het slecht met de economie, dan daalt de hypotheekrente (maar goed, de rest van het leven wordt duurder, dus reken je niet rijk).

Rentevaste periode

Het rentepercentage heeft tot slot ook nog te maken met de waarde van je woning, de hypotheekvorm en de rentevaste periode. Je kiest bij dat laatste hoe lang de rentevaste periode duurt (het kan 1 jaar zijn, maar ook 30 jaar). De rente staat dan vast, wat slim is om te doen als de rente laag is. Aan de andere kant weet je nooit wat er gaat gebeuren en of de rente veel lager zal worden op een x moment in die 30 jaar. Het voordeel aan het vastleggen is wel dat je meer zekerheid hebt over wat je maandlasten gaan zijn op het gebied van de hypotheek.

Kortom, er zijn enorm veel factoren die een rol spelen in het bepalen van de hypotheekrente. Wil je weten of je hierin iets kunt veranderen of welke keuze je het beste kunt maken, dan kun je het beste met een hypotheekadviseur praten: die kennen alle ins en outs van verschillende hypotheekverstrekkers en kunnen je vragen beantwoorden over de hypotheekrente.

[Fotocredits - David © Adobe Stock]