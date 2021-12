Bunq bank stapt in de hypotheekmarkt

De hypotheken van bunq hypotheken zullen aanvankelijk alleen in Nederland beschikbaar zijn. De bank verwacht dat de eerste hypotheken begin 2022 verstrekt kunnen worden. Van de hypotheken op de balans van bunq zal zo’n twee derde een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebben. Deze garantie zorgt ervoor dat de aflossing van woningen met een aankoopbedrag tot €355.000 – de NHG bovengrens voor 2022 - gegarandeerd indien de leningnemer in gebreke blijft.

In 2012 was bunq de eerste van de nieuwe generatie banken. Volledig digitaal opererende banken zonder fysieke kantoren waar alle bankzaken online en mobiel geregeld kunnen worden. Vandaag heeft bunq een nieuwe primeur. Als eerste mobiele bank in Europa gaat bunq nu ook hypotheken verstrekken. Daarvoor is de mobiele banq een samenwerking aangegaan met de Nederlandse hypotheekverstrekker Tulp. Daarmee zet bunq als een van de eerste ‘nieuwe generatie’ digitale banken de stap naar de hypotheekmarkt.

Bunq breidt uit

De uitbreiding volgt amper een half jaar nadat bunq voor het eerst sinds haar bestaan op zoek ging naar extern kapitaal. Door een deal met het Britse private-equitybedrijf Pollen Street Capital haalde bunq 193 miljoen euro op. Bovendien werd dit jaar, in juli, voor het eerst winst gemaakt. Met de nieuw verworven middelen kon bunq haar groeistrategie door fusies en overnames voortzetten. In de tweede helft van dit jaar werd het Ierse Capitalflow, een kredietverstrekker voor mkb’ers, ingelijfd.

"Bij bunq zijn we constant bezig met innoveren om onze gebruikers van dienst te zijn. Dat we onze gebruikers als eerste mobiele bank in Europa hypotheken aanbieden, is een geweldige ontwikkeling voor iedereen bij bunq." aldus Ali Niknam, oprichter en CEO van bunq. In 2018 introduceerde bunq haar eigen 'Tikkie-service, bunq.me.

Nikham startte bunq bank in 2012 met als doel de traditionele banksector radicaal te veranderen. Daarvoor bemachtigde hij destijds de eerste nieuwe Europese bankvergunning in 35 jaar. In april 2021 overschreden de deposito's voor het eerst de grens van €1 miljard, nadat deze in 2019 en nog eens in 2020 waren verdubbeld. Na de financieringsdeal met Pollen Street Capital werd de marktwaarde van bunq geschatop 1,6 miljard euro.

Samenwerking met Tulp Group

Tulp Group, de partij waar bunq mee samenwerkt voor de hypothecaire leningen, is een Nederlands leningenplatform dat in 2015 opgericht werd. Tulp levert diensten over het volledige spectrum van hypotheken en financieringsbeheer. Ze zijn actief op de Nederlandse markt voor woningkredieten en op de buy-to-letmarkt. Onder de merknaam ‘De Nederlandse’ introduceerde Tulp een groene vastgoedhypotheek. Met vier securitisaties en een vijfde op komst is Tulp een actieve speler op de internationale financiële markt.

“Tulp kijkt ernaar uit om bunq te ondersteunen om een succesvolle nieuwe kredietverstrekker te worden op de Nederlandse markt. Deze samenwerking is een mooie kans voor de verdere positionering van ons bestaande platform", aldus Paul Wessels, mede-oprichter en CCO van de Tulp Group.