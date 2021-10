​Voetbal Vandaag: Het vernieuwde paradepaardje onder voetbal websites

De vernieuwde website van Voetbal Vandaag heeft alles waar een voetballiefhebber van droomt. Dat is direct duidelijk bij de eerste kennismaking. Het originele design is aangenaam en gebruiksvriendelijk.



Voetbal Vandaag biedt het voetbalprogramma met voetbalwedstrijden van vandaag, morgen en de rest van deze week. Duels zijn te vinden in de tv gids, terwijl het ook mogelijk is om rechtstreeks bij competities te kijken naar de huidige of volgende speelronde. Hoewel de focus primair ligt op het Nederlandse voetbal zoals de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de KNVB Beker, is er ook volop aandacht voor de meest aansprekende competities van Europa. Achter wedstrijden die op tv worden uitgezonden, staat altijd de juiste zender weergegeven.

Voetbal livescores spelen eveneens een prominente rol op de website van Voetbal Vandaag. Met een schuin oog naar de concurrentie, worden tussenstanden getoond zonder ook maar een seconde vertraging. Aansluitend volgt er een geautomatiseerde update van voetbaluitslagen en de actuele competitiestanden.

Een ongeëvenaard kunststukje is de categorie voetbalwedden. Of jij nieuw bent op dit gebied, meer ervaren of een heuse professional maakt bij ons niets uit. Op Voetbal Vandaag vind je uitleg over verschillende weddenschappen en termen zoals bijvoorbeeld bankroll, unit betting en Bet Builder. Bovendien lees je alles over odds vergelijken en over hoe odds converteren werkt.

Je kunt ervoor kiezen om voetbalwedstrijden te voorspellen vanuit je hoofd, waarbij je uitgaat van je eigen kennis of je clubvoorkeur. Voetbal Vandaag geeft dagelijks voetbal voorspellingen, met onderbouwingen die gebaseerd zijn op een uniek algoritme en historische statistieken. Bovendien vind je bij elke wedstrijd in het programma een overzicht met de meest gespeelde weddenschappen inclusief de procentuele slagingskans en de beste odds.

Live voetbal op tv en via livestreams kijken

Er is bijna dagelijks voetbal op tv. Doordeweeks kan dat gaan om de UEFA Champions League en de UEFA Europa League. In het weekend staan er, met uitzondering van bijvoorbeeld EK of WK kwalificatie speelrondes uit nationale competities op de planning. Voetbal Vandaag heeft uitgebreide review pagina’s van de beste tv providers in Nederland. Hier vind jij alle informatie die je nodig hebt om vandaag nog live voetbal te kunnen kijken.

Of het nu gaat om zenderpakketten, tarieven, contractduur, programma gemist of de vraag hoeveel personen tegelijkertijd op 1 abonnement kunnen kijken. Alles is doorgelicht. Vergelijk verschillende tv providers met elkaar en activeer jouw zenderpakket via Voetbal Vandaag. De voornaamste reden om dit te doen, is omdat zowel bestaande als nieuwe klanten kunnen rekenen op een exclusieve aanbieding.

Kom jij tot de conclusie dat een overstap voor jou het meest voordelig uitpakt? Ook dit regel je met een paar muisklikken op Voetbal Vandaag.

Natuurlijk zit je niet 24/7 voor de televisie. Het is daarom goed om te weten dat je jouw zenderpakket ook via een voetbal livestream kunt bekijken. Lees alles over hoe jij een koppeling maakt met de benodigde applicatie. En ja, daarbij staat ook informatie over voetbal kijken in het buitenland.

Concluderend is het unieke concept van Voetbal Vandaag een onmisbare schakel voor voetballiefhebbers. We kunnen niet wachten om jullie te verwelkomen.

[Fotocredits - BillionPhotos.com © Adobe Stock]