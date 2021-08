​PSV en Markteffect verlengen langdurige samenwerking

Markteffect blijft ook de komende vijf jaar verbonden aan PSV. Club en Official Sponsor hebben de samenwerking opengebroken en verlengd tot en met de zomer van 2026. In de overeenkomst is tevens een optie tot twee extra jaren opgenomen. Markeffect trekt met ingang van dit seizoen bovendien in een gloednieuwe Business Room in het Philips Stadion: de ME Captains Lounge.

Ontwikkeling

“Wij zijn erg blij en trots dat we dit nieuws naar buiten kunnen brengen”, zegt Frans Janssen, Commercieel Directeur van PSV. “Markteffect helpt PSV al bijna tien jaar te ontwikkelen dankzij effectief marktonderzoek onder supporters, sponsors en PSV Businessleden. De FANstore in het centrum van Eindhoven is mede daardoor van de grond gekomen en ook de komende jaren blijven zij marktonderzoek voor PSV en PSV Business uitvoeren. Wij zijn blij dat we dat door een écht Eindhovens bedrijf kunnen laten doen”, aldus Janssen.

Trotse supporter en partner

Markteffect is sinds 2012 verbonden aan PSV. Eerst als Official Supplier en sinds 2018 als Official Sponsor van de club. Afgelopen jaar werd het bureau door de vakjury van branchevereniging MOA uitgeroepen tot beste Marketing Research & Analytics Bureau van Nederland. Oprichters Edgar de Beule en Hesam Fahimi zijn al van kleins af aan fan van PSV en trots dat zij langer aan de club verbonden gaan zijn: “We gingen vroeger al vaak samen naar de wedstrijd kijken”, zegt Edgar de Beule. "Topsport en sportiviteit staan bij ons hoog in het vaandel. We zijn er dan ook trots op dat we al bijna tien jaar aan het mooie PSV verbonden mogen zijn. Niet alleen biedt het ons op sportief gebied veel plezier, onze eigen Business Room en de Business Club van PSV bieden zakelijk veel mogelijkheden om onder andere onszelf te presenteren aan de buitenwereld en onze relaties op het allerhoogste niveau in de watten te leggen."

Marktonderzoek

Markteffect is een full-service marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in marktonderzoek op de focusgebieden Customer (klanttevredenheid, behoeften), Employee (medewerkerstevredenheid) en Brand (doelgroep, behoefte, campagne-effect, merkbekendheid en imago). Markteffect beschikt daarnaast over een eigen veldwerkteam, dat bestaat uit ruim 75 medewerkers met verschillende nationaliteiten. Het kantoor is gevestigd in het centrum van Eindhoven. Hun missie is organisaties succesvoller te maken met strategisch advies gebaseerd op marktonderzoek. Al met al een oplossingsgerichte en ondernemende partner voor hun opdrachtgevers. Een mooi lokaal bedrijf dat dus hard groeit sinds haar samenwerking met PSV.