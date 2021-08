​Deze voetbalclubs verdienen het meest op Instagram

Voetbalspeler Cristiano Ronaldo is de meest gevolgde sporter op Instagram. Met zo’n 320 miljoen volgers weet hij waarschijnlijk veel jongeren te inspireren ook de voetbal in te gaan. Echter blijkt Instagram niet alleen lucratief voor spelers, maar ook voor clubs. Dit zijn de meestverdienende voetbalclubs op Instagram.



Sporters houden van Instagram

Instagram is een geweldige manier om je publiek betrokken te houden. Of het nu is om samen toe te leven naar een wedstrijd of juist te vieren dat er winst is, in veel sporten wordt Instagram veelvuldig ingezet om niet alleen naar fans te zenden, maar bovendien interactie met ze te hebben. Denk aan Formule 1-coureur Lewis Hamilton die veelvuldig een gezonde levensstijl promoot tot iemand als Ronaldo die alleen met foto’s van zichzelf al enorm weet te scoren. Diezelfde interactie zoeken voetbalclubs uiteraard ook en dat vinden ze, zo blijkt uit onderzoek.

De website Livefootballtickets.com heeft onderzoek gedaan naar de online aanwezigheid van voetbalclubs, specifiek gericht op Instagram. Hierbij heeft het gekeken naar onder andere het aantal volgers en hebben experts een inschatting gemaakt van het geldbedrag dat voetbalclubs waarschijnlijk per gesponsorde post ontvangen. Op basis daarvan is er een top 25 gemaakt en daarin zien we maar liefst twee Nederlandse clubs terugkomen.