​Sunweb heeft beste jaar ooit: 'Corona gebruikt om te investeren in digitalisering'

Wie denkt dat de coronaperiode reisorganisaties alleen maar kopzorgen heeft bezorgd, heeft het mis. Reisorganisatie Sunweb heeft corona gebruikt om meer te investeren in digitalisering. De reisorganisatie heeft met alle chaos op Schiphol een roerige periode achter de rug, maar wist desondanks toch zijn beste jaar ooit te draaien. Het gaat beter dan ooit met het bedrijf. Zo lijfde Sunweb onlangs de Zweede organisatie Airtours in. Er komen mogelijk nog meer nieuwe overnames aan.



Aan de weg timmeren

Sunweb had in 2022 zijn beste jaar ooit en timmert flink aan de weg. Na de overname van Airtours wil het bedrijf nog meer organisaties gaan overnemen. Dat terwijl de organisatie al flink wat andere merken onder zich heeft. Zo heeft Sunweb onder meer de Belgische evenknie, Eliza Was Here (Nederland en België), GOGO (Nederland) en Primavera Reizen in haar portfolio. Ondanks dat de reiswereld flink wat hoofdpijn kreeg van alle problemen met geannuleerde reizen als gevolg van corona, wist Sunweb alle negatieve problemen om te zetten naar positiviteit. Dat leidde ertoe dat het bedrijf er nu goed voor staat. Daar maakt de organisatie zelf ook geen geheim van.

Investeren in digitalisering

Voorman Mattijs ten Brink heeft weinig klachten over de afgelopen coronaperiode. Ondanks al het gedoe met het uitdelen en verzilveren van reisvouchers, stakende medewerkers van luchtvaartmaatschappijen en de chaos op Schiphol, draaide Sunweb het beste jaar ooit. Volgens Ten Brink komt dat onder meer doordat het heeft geïnvesteerd in verdere digitalisering van de organisatie. Zo heeft Sunweb geen vliegtuigen en hotels, maar alleen reisproducten. Ondanks een onzekere periode besloot de organisatie binnen en buiten Europa in te zetten op groei. Steeds meer consumenten kiezen weer voor een pakketreis en zetten niet meer in op het zelf in elkaar zetten van een vakantie.

De CEO stelt dat voor corona het marktaandeel pakketreizen aan het afnemen was. Meer consumenten kozen voor het zelf regelen van een reis. Maar tijdens de coronaperiode leerden consumenten dat dit ook nadelen heeft. Zo blijkt het maar moeilijk om bij overmacht zoals het uitbreken van een pandemie, je geld terug te krijgen. Dan gaat het niet alleen om vliegtickets, maar ook om bijvoorbeeld vergoeding van een geannuleerde huurauto, excursie of het hotel. Die teleurstelling heeft ertoe geleid dat consumenten nu weer vaker pakketreizen boeken. Door de toenemende vraag naar dergelijke producten, moest de reisorganisatie inzetten op meer digitalisering.

Overnames

De verdere digitalisering van Sunweb was dan ook hard nodig. Het bedrijf is bezig met een behoorlijke uitbreiding. Onlangs nam de reisorganisatie de Zweedse onderneming Airtours over. Dat bedrijf is een populaire organisatie in Zweden. De afgelopen jaren maakte Sunweb een pas op de plaats en nu kiest het bedrijf ervoor om verder uit te breiden. Zowel medewerkers van Sunweb als de buitenwereld mag het weten volgens Ten Brink; Sunweb staat er goed voor.

De CEO sluit dan ook niet uit dat er in de toekomst nog meer overnames volgen. Hij kan tegenover het Algemeen Dagblad daar nog niet te veel over zeggen. Zo kunnen er ook overnames in andere landen volgen, binnen de hoek van Noordwest-Europa. De CEO stelt ‘nog lang niet klaar te zijn.’

Terug naar kleine vakanties

Ten slotte zegt de CEO dat corona ertoe geleid heeft dat Sunweb snel moest schakelen en meer moest digitaliseren. Er is namelijk een aanhoudende vraag naar meer kleinschalige vakanties. Dat ziet Ten Brink zeker bij het label‘Eliza Was Here.’ Volgens de topman gaat het om een trend die voor corona al zichtbaar was, maar daarna alleen maar verder is gegroeid.

Photo by Lisa Fotios.