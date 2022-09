Kansen en uitdagingen bij digitale transformatie cultuursector

De Raad van Cultuur zegt dat nu hét moment is om te investeren in een meerjarige strategische digitaliseringsagenda voor cultuur. Dat advies aan het adres van het kabinet, provincies, gemeenten, cultuurfondsen en de culturele en creatieve sector hebben zij ook verwoord in een rapport (pdf) dat deze week gepresenteerd is tijdens een, uiteraard, digitaal online symposium.

Uitdagingen en digitale vaardigheden

De versnelling van de digitale transitie brengt echter ook nog heel wat uitdagingen met zich mee. Als voorbeeld noemt de Raad van Cultuur de versnippering binnen de sector. Dat is een drempel voor veel samenwerkingen waardoor het wiel vaak opnieuw uitgevonden wordt. Daarnaast is ook het subsidie-instrumentarium van Rijk, fondsen en decentrale overheden nog onvoldoende gericht op digitale creatie en productie. Zo wordt bij prestatieverantwoording van subsidiestromen het digitale bereik van cultureel aanbod nog niet altijd meegenomen. Verder wijst de raad op de noodzaak van grote investeringen in digitale productie en distributie van cultureel aanbod.

Een ander belangrijk punt is het tekort aan digitaal vaardig personeel. Dat is cruciaal voor de voortgang van de digitale transformatie. In het adviesrapport worden om- en bijscholing in digitale vaardigheden binnen de sector als een kansrijke mogelijkheid aangehaald. Een goede eerste stap is het besluit van staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media om een miljoen euro beschikbaar te maken voor Permanente Professionele Ontwikkeling.