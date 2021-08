Onderzoek legt pijnpunten bloot voor reizigers van de LGBTQ+ gemeenschap

Deze bevindingen laten de zorgen laten zien die bij veel LGBTQ+ reizigers spelen, vaak al voordat ze zelfs maar een deel van hun reis hebben geboekt of op hun bestemming zijn aangekomen. Maar er zijn ook hoopgevende indicaties en eerste tekenen van vooruitgang in de reisbranche. 86% van de ondervraagde Nederlandse LGTBQ+ reizigers is namelijk van mening dat de meeste reiservaringen die ze tot nu toe hebben gehad, gastvrij waren. Dit laat een onderliggend optimisme zien onder LGBTQ+ reizigers, ondanks de huidige obstakels en uitdagingen. Echter, ligt er nog steeds een grote kans voor de reisbranche om echt iedereen een gastvrije ervaring te bieden.

Uit het onderzoek blijkt dat 69% van de Nederlandse LGBTQ+ reizigers bij het kiezen van een bestemming aangeeft rekening te moeten houden met hun veiligheid en welzijn. Bijna twee derde (63%) is zelfs van mening dat reizen als lid van de LGBTQ+ gemeenschap betekent dat sommige bestemmingen per definitie uitgesloten zijn. Deze extra afwegingen waar LGBTQ+ reizigers mee te maken hebben spelen voor bijna twee derde van de ondervraagden een rol tijdens het plannen en de reis zelf:

Het nieuwe onderzoek, uitgevoerd in drie continenten onder meer dan 3.000 LGBTQ+ reizigers, geeft inzichten in gedrag, zorgen en reisvoorkeuren, evenals ervaringen bij accommodaties, de huidige realiteit van reizen als LGBTQ+ persoon en de hoop op een inclusievere toekomst van het reizen .

Volgens het onderzoek is er voor LGBTQ+ reizigers met name één aspect dat centraal staat in hun reiservaringen: de verblijfservaring. Tijdens hun reizen hebben de reizigers een mix van zowel gastvrije als ongemakkelijke ervaringen gehad bij accommodaties. Bijna twee derde van de Nederlandse LGBTQ+ reizigers (65%) blijken ongastvrije of ongemakkelijke ervaringen te hebben gehad in een accommodatie waar ze verbleven, waarbij:

Meer gastvrije verblijven voor iedereen

Uit het onderzoek onder LGBTQ+ reizigers blijkt dat een aanzienlijk deel van de wereldbevolking nog niet het gevoel heeft dat ze echt zichzelf kunnen zijn wanneer ze reizen, ondanks enkele positieve signalen.

Booking.com is van mening dat er voor de reisbranche een belangrijke kans ligt om de reiservaring gemakkelijker, inclusiever en gastvrijer te maken voor LGBTQ+ reizigers - en uiteindelijk voor iedereen.

Daarom kondigt Booking.com Proud Hospitality aan; een trainingsprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor accommodatiepartners. De kern van het Travel Proud-initiatief is een 75 minuten durende online trainingssessie Proud Hospitality die het bedrijf in samenwerking met HospitableMe heeft ontwikkeld. Dit is de eerste stap voor accommodatiepartners om een Proud Certified-accommodatie te worden op het platform van Booking.com.

De training is gericht op de uitdagingen en obstakels waarmee de LGBTQ+ gemeenschap geconfronteerd wordt tijdens het reizen. Het doel van de training is om professionals in gastvrijheid te helpen dingen vanuit een ander perspectief te gaan zien. Daarnaast worden er ook praktische vaardigheden en technieken aangeboden die zij direct in de praktijk kunnen brengen. Na het voltooien van de onlinecursus en het expliciet toezeggen om een inclusievere ervaring te bieden, ontvangen Proud Certified-partners een Travel Proud-badge op hun accommodatiepagina. Zo kunnen zij potentiële gasten laten zien dat ze kunnen vertrouwen op een gastvrije ervaring. Steden met meerdere Proud Certified-accommodaties worden ook getoond op een speciale Travel Proud-pagina waar reizigers meer te weten kunnen komen over het initiatief, en waar zij accommodaties kunnen vinden en boeken die Proud Certified zijn.

"Alles wat we bij Booking.com doen, gaat over het mogelijk maken van soepelere en aangenamere reiservaringen voor iedereen - ongeacht waar ze vandaan komen, van wie ze houden of hoe ze zich identificeren" Zo zegt Arjan Dijk, CMO en Senior Vice President bij Booking.com. "Als gay reiziger deel ik een aantal van dezelfde zorgen, maar ben ik tegelijkertijd net zo optimistisch over een betere toekomst. Eén op de vijf LGBTQ+ reizigers zegt hoopvol te zijn om de komende vijf jaar zonder restricties of belemmeringen te kunnen reizen. We zijn ervan overtuigd dat we er samen kunnen komen en dat iedereen de wereld altijd als zichzelf moet kunnen ervaren."

Training

De training is gratis beschikbaar voor accommodatiepartners van Booking.com en omvat toegang tot aanvullende bronnen, zoals een Travel Proud Customer Toolkit. Proud Certified-accommodaties worden aangemoedigd om dit materiaal beschikbaar te stellen aan al het personeel dat direct contact heeft met gasten, zodat ze LGBTQ+ reizigers beter van dienst kunnen zijn en vol vertrouwen hun vragen kunnen beantwoorden.

Het programma is op dit moment beschikbaar in het Engels en wordt uitgerold naar partners in Nederland, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. In de loop van 2021 en in 2022 worden nieuwe gebieden en talen toegevoegd.