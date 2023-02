​Hoeveel Magnesium heb je dagelijks nodig en waarom?

We worden overspoeld met gezonde voedingssupplementen. Reclames van drogisten en gezondheidswinkels zie je op straat bij het bushokje en thuis wanneer je TV aan het kijken bent. Van welk supplement kun je nu met zekerheid zeggen dat het werkt? Magnesium. Daarvan is bekend dat het jouw lichaam ondersteunt bij tientallen processen. Hoeveel heb je dagelijks nodig en waarom?



Wat is Magnesium?

Magnesium is een essentieel mineraal. Essentieel wil zeggen dat ons lichaam niet zonder kan. Alleen daaruit kun je al concluderen dat supplementen met dit mineraal een toegevoegde waarde zijn voor je gezondheid. Het komt voor in allerlei soorten voedsel. Volkoren producten, vette vis, noten, zaden, pitten en groene groenten zitten er bijvoorbeeld vol mee.

Hoeveel Magnesium heb je dagelijks nodig?

Wanneer je gezond en gevarieerd eet krijg je, als het goed is, voldoende magnesium binnen. Maar ja, het is algemeen bekend dat niet iedereen gezond eet. Ook kan het zijn dat je om een bepaalde reden meer magnesium nodig hebt. Zwangere vrouwen of (top)sporters bijvoorbeeld.

Voor de gemiddelde Nederlander ligt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid magnesium rond de 300 à 350 milligram. Voor een volwassen vrouw 300 en voor de man 350. Tenminste, dat geeft het Nederlandse Voedingscentrum aan. De Amerikanen denken er anders over. Zij bevelen 315 à 410 mg per dag aan. Dat is dus echt een stukje meer dan de Nederlandse autoriteiten beweren. Om je lichaam gezond te laten draaien kun je richten op ongeveer 350 mg magnesium per dag. Iets meer is geen probleem. Stukken minder wel degelijk.

Waarom hebben we het Mineraal écht nodig?

Je kunt de bovenstaande vraag het beste omdraaien. Waarom hebben we magnesium niet nodig? Het mineraal bemoeit zich namelijk met tientallen lichaamsprocessen. Zonder magnesium kun je bijna niet normaal functioneren.

Wanneer je wilt dat je spieren goed functioneren is voldoende magnesium een must. Het helpt namelijk bij het overdragen van signalen van en naar je spieren en zenuwbanen. Eiwitten worden sneller opgebouwd door magnesium en ook het vernieuwen van weefsels en cellen gaat vele malen sneller. Een goede vorming van botten en spieren heb je voornamelijk te danken aan het mineraal. Net als je energieniveau. Of je lekker fit en actief bent heeft te maken met je magnesiuminname. De energieproductie van lichaamscellen wordt bij een gezonde hoeveelheid verhoogt.

Zo zie je maar dat het erg belangrijk is om een beeld te hebben van wat je dagelijks binnenkrijgt. Denk je dat je niet voldoende tot je neemt? Overweeg magnesium supplementen. Je hebt ze in allerlei vormen en ze helpen je de dagelijkse hoeveelheid te halen. Een voordeel is dat het mineraal opneembaar is via de huid. Een zalfje kan dus al het verschil maken.

Symptomen bij een tekort

Wanneer je niet voldoende magnesium binnen krijgt kun je dat merken aan allerlei symptomen. Je voelt je lusteloos en vermoeid. Dat kan natuurlijk aan meer dingen liggen, maar wanneer je goed slaapt, niet ziek bent en toch moe blijft, kan het misschien een magnesiumtekort zijn. Sporters merken een tekort al heel snel op. Je krijgt namelijk veel sneller last van spierkrampen. Dat kan ook voorkomen wanneer je niet sport. Even van de bank af om een nieuw biertje te pakken kan al genoeg zijn voor kramp in je voet bij een magnesiumtekort. Deze symptomen vallen nog wel mee. Maar maak je het echt bont en heb je voor een langere periode niet genoeg magnesium in je lijf? Dan kan je in extreme gevallen last krijgen van hartritmestoornissen. Ook depressies en zelfs psychoses kunnen op de loer liggen. Dus neem de eerste symptomen serieus!