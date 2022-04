Fitbit mag nu de hele dag het hartritme controleren

Fitbit heeft een goedkeuring ontvangen van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) om het hartritme van Fitbit dragers de hele dag door, ook in de achtergrond, te controleren. De nieuwe functie is een uitbreiding op de ECG-functie, voor controle van het hartritme, de detectie van een onregelmatige hartslag en het maken van een hartfilmpje waarvoor Fitbit in 2020 al de benodigde FDA-certificering ontving.

Algoritme voor AFib detectie

Het zogenoemde PPG-algoritme (photoplethysmography) is ontwikkeld om atriale fibrillatie (AFib) te identificeren. Het algoritme zal de nieuwe Irregular Heart Rhythm Notifications-functie op de Fitbit’s aansturen. Dankzij het PPG-algoritme kan het hartritme op de achtergrond passief gemeten en beoordeeld worden. Ook wanneer de persoon in kwestie stil staat of slaapt.

Wanneer het algoritme de symptomen van mogelijke atriale fibrillatie detecteert, dan zal de Fitbit een melding daarvan tonen. Die melding wordt weergegeven als een waarschuwing voor een onregelmatig hartritme. Let wel, deze meldingen hebben geen klinische waarde, maar kunnen de gebruiker er wel op wijzen dat het verstandig is om contact op te nemen met een arts. Die zal vervolgens moeten bepalen of verder onderzoek nodig is. Met de nieuwe functie wil Fitbit de kans op hartfalen of een beroerte in een nog vroeger stadium, wanneer de gebruiker dat zelf nog niet in de gaten heeft, en zich nog geen klachten of ernstigere gebeurtenissen hebben voorgedaan.