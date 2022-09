​Deze ‘superfoods’ zijn het geld waard

Over de term superfoods is veel te doen geweest. Het Voedingscentrum is van mening dat er niet zoiets bestaat als een ‘superfood’. Dat wil echter niet zeggen dat bepaalde voeding waar je anders eigenlijk niet mee in aanraking zou komen wel degelijk een positieve invloed kan hebben en goede aanvulling op je dieet kan zijn. We bespreken vier ‘superfoods’ die het geld waard zijn. Je koopt ze op Superfoodstore.nl.



Tarwegras

Tarwegras koop je in de vorm van een groen poeder waar je met wat water een gezond shotje van kunt maken om achterover te slaan. Het bevat in één keer de vitamines A, C, E, K en B, plus de mineralen ijzer, magnesium en calcium. Daarnaast bevat tarwegras 17 aminozuren die je lichaam niet zelf kan aanmaken en is het rijk aan antioxidanten. Tarwegras verlaagt de eetlust en kan daardoor helpen bij het afvallen.

Kurkuma

Kurkuma, ook bekend als geelwortel, is de laatste jaren populair en is zelfs al eens uitgeroepen tot supplement van het jaar. Het wordt vaak gebruikt bij detoxprogramma’s en is in Duitsland zelfs officieel erkend als natuurlijk middel tegen spijsverteringsklachten. Daarnaast wordt gezegd dat het gebruik van kurkuma depressieve gevoelens kan verlichten en de werking van antidepressiva kan verbeteren.

Chlorella

Chlorella komt in poedervorm is een kleine, eencellige alg. Je gebruikt op dezelfde manier als tarwegras, maar je kunt het ook door een smoothie, een sapje of de thee gebruiken. Chlorella wordt gebruikt om te ontgiften en om het immuunsysteem te verbeteren bij volwassenen door het aanmaken van antilichamen te stimuleren.