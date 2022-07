​Welke vitamines zijn er en waar zijn ze goed voor?

Ons mooie, unieke lichaam. Een lichaam dat elke dag voor ons zorgt, ons signalen geeft wanneer we te veel doen en wanneer we wel wat extra vitamine kunnen gebruiken. Wanneer we goed voor ons lijf zorgen, zullen we hier ook mentaal de vruchten van plukken. We weten allemaal dat vitamines belangrijk zijn voor onze gezondheid. Het zijn essentiële voedingsstoffen die ons lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Ze helpen ons groeien, ontwikkelen en houden onze organen en weefsels gezond. Naast je huidige voedingspatroon kun je je lichaam een extra boost geven door het innemen van vitamines, maar welke zijn er nu precies? Lees snel verder.



Deze vitamines zijn er

Er zijn 13 essentiële vitamines, en elk heeft een specifieke rol te spelen bij het gezond houden van jouw lichaam. Zo is vitamine A belangrijk voor het gezichtsvermogen en de botgroei, terwijl vitamine C helpt het immuunsysteem te stimuleren. Vitamine D is essentieel voor de calciumopname en de gezondheid van de botten, terwijl vitamine E helpt om cellen tegen schade te beschermen. Vitamine B6 en vitamine B12 zijn nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen, en foliumzuur is belangrijk voor zwangere vrouwen om geboorteafwijkingen te helpen voorkomen. Vitamines zitten in veel voedingsmiddelen, waaronder fruit, groenten, vlees, gevogelte, vis, en verrijkte granen. Sommige mensen kunnen echter een supplement nodig hebben als ze niet genoeg van een bepaalde vitamine uit hun voeding halen.

Welke heb ik nodig?

Voel je je steeds moe of heb je het gevoel dat je ziek begint te worden? Dat kan een teken zijn dat je lichaam niet de voedingsstoffen krijgt die het nodig heeft. Er zijn een paar verschillende manieren om uit te zoeken welke vitamines je mogelijk mist. Een ervan is een bloedtest te laten doen door je arts, die je een mooie analyse van je voedingsstoffen gehalte kan geven. Een andere mogelijkheid is om je voedingspatroon bij te houden en te kijken of je regelmatig voedingsmiddelen eet die rijk zijn aan de vitamines en mineralen die je nodig hebt. Door op deze aanwijzingen te letten, kun je een beter idee krijgen van welke vitamines je misschien mist en kun je stappen ondernemen om je weer sterk en vitaal te voelen!

Vitamines in de zomer

Wil je maximaal van je welverdiende zomer kunnen genieten? Dit doe je door gevarieerd te eten, voldoende buiten te zijn en natuurlijk te bewegen. In de zomermaanden kan het er nog weleens bij inschieten om gezond te eten. Want, hallo bbq-avonden! Mocht dit soms even niet lukken, maak je dan geen zorgen. Er zijn veel supplementen die je helpen om je een extra boost te geven! Denk bijvoorbeeld aan multivitamines, waarin zowel vitaminen, mineralen en andere elementen in verwerkt zitten. Of kies voor magnesium, een extra hulpje om je spieren te laten ontspannen bij vermoeidheid. Wat je ook kiest, laat je vooraf goed informeren en kies wat goed voelt voor jou!