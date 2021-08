Yummygums , de vitamine startup uit Nederland, haalt € 1,2 miljoen binnen

Het bedrijf ontvangt daarnaast financiering van Rabobank via hun Startup en Scale-up Team. Robbert Lut, startup & scale-up bankier bij Rabobank: “ Wij werden direct enthousiast van de gesprekken met Yummygums. Ons team is altijd op zoek naar bedrijven zoals deze: met een innovatief product in een groeiende markt, hebben bewezen snel op te kunnen schalen en met nog veel meer groeipotentie in het vat. ”

Voldoende mogelijkheden om verder te groeien

Met de opgehaalde investering focust Yummygums zich in eerste instantie op een brede marketinginzet met als doel de merkbekendheid te vergroten in Nederland en België. Balian: “In Nederland hebben we al een goede merkbekendheid opgebouwd van ruim 40% onder vitamine gebruikers, maar we willen Yummygums echt een household name maken.” Daarnaast zal de investering worden gebruikt om verdere groei in het buitenland te realiseren. “In Frankrijk en Duitsland hebben we de eerste stappen gezet, maar daar valt nog veel meer te behalen.”

De focus voor Yummygums ligt op online verkoop via de eigen webshop, maar om de Europese bekendheid te vergroten wil Yummygums - naast Etos in Nederland - ook in andere landen distributie via fysieke retailers inzetten. “Een retailer moet wel bij ons merk passen, dus per land verwachten we met maximaal één of twee partners te gaan samenwerken”, aldus Balian. Verdere groei verwacht Yummygums uit verbreding van het assortiment met nieuwe productvarianten en innovatieve productintroducties.

Innovatie in het vitamineschap

Yummygums begon in 2017 met het aanbieden van vitamines in de vorm van gummies en is daarmee officieel het eerste vitamine gummie merk van Nederlandse bodem. Het huidige Yummygums assortiment bevat 3 producten: een multivitamine voor jong en oud (Multi+), vitamines voor haar, huid en nagels (Hair) en vitamines bij kinderwens, tijdens en na de zwangerschap (Mommy). Verkoop verloopt direct-to-consumer via yummygums.com en sinds 2020 ligt de volledige productrange ook in de schappen bij Etos.

Doordat Yummygums vitamines aanbiedt in de vorm van fruitige gummies, inspireren zij consumenten om een goede gewoonte leuk te maken en om zo een gezonde levensstijl vol te houden. “Iedereen is wel eens gestart met een dosis goede voornemens, maar die blijken vaak moeilijk vol te houden. Het resultaat is meestal een kastje vol met stoffige en half-lege potjes vitaminepillen.” aldus Balian.