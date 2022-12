​Een laptop veilig opbergen doe je in een laptopkast

Je kunt een laptop beveiligen met software of zorgen dat er een biometrisch slot opzit, maar er is ook een andere manier om te zorgen dat een laptop veilig blijft. En waarmee hij ook nog op de plek blijft waar je hem hebt achtergelaten. Je kunt een laptop veilig opbergen in een laptopkast of laptopkar.



Laptopkar

Thuis zul je er niet snel aan denken om een laptopkast aan te schaffen, maar in het bedrijfsleven en in het onderwijs is het een uitkomst. Denk bijvoorbeeld aan een fabriek waarin niet altijd een laptop nodig is, maar het af en toe handig is. Je wil niet dat zo’n apparaat dan weer in de werkplaats ligt te verstoffen en dan weer ergens op een bureau komt te liggen en kwijtraakt. Alle laptops bij elkaar leggen maakt ze altijd vindbaar.

Bovendien zie je ook meteen wanneer er een laptop mist, dus mocht er een apparaat zijn gestolen of kwijtgeraakt, dan kan hij dankzij de kast (of eigenlijk de lege plank in de kast) snel als vermist worden aangemerkt, waardoor er bijvoorbeeld via een mail in de organisatie of een prikbordboodschap wordt gezorgd dat er wat extra ogen naar het apparaat uitkijken.

IJzeren kast

Een laptopkast of laptopkar is een al dan niet verrijdbare ijzeren kast met allemaal kleine plankjes. Hierbij kan op elk plankje een laptop worden neergelegd. Erg handig voor bijvoorbeeld in het onderwijs. Hierdoor liggen de laptops niet alleen veilig opgeborgen: ze zijn ook altijd op die ene plek te vinden in plaats van dat ze gaan rondzwerven in het gebouw.

Er is eventueel nog een slimme toepassing van de laptopkast: je kunt hem namelijk ook uitrusten met met een oplaadsysteem. Hierdoor kunnen leerlingen (of medewerkers) de laptops aan het einde van de schooldag of werkdag in de kast zetten. Wanneer ze de volgende dag weer moeten worden gebruikt, zijn ze dan meteen opgeladen. Om te zorgen dat er geen overbelasting plaatsvindt, is er een sequencerbox aanwezig.

Laptops of tablets

De meeste laptopkasten zijn geschikt voor 10 tot 32 stuks en zijn niet alleen geschikt voor laptops, maar ook voor tablets. Zeker sinds de pandemie zien we dat het met de verkopen van tablets erg goed gaat. Veel mensen zien het voordeel van zo’n extra grote telefoon (of zo’n extra platte laptop) en zijn overstag gegaan na een periode waarin tablets juist enorm in populariteit daalden. Nu wil je je tablet veilig opbergen en dat kan ook in een laptopkast. Liever een laptop? Vaak gaan dit soort kasten tot 17 inch-laptops: groter wordt vaak te groot en dat past niet goed in de kast.

Ze zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar, al is de kleur grijs wel de meest populaire kleur voor dit type kast. Nieuwsgierig wat zo’n laptopkast of laptopkar kost? Bij veel webwinkels vind je ze vanaf 1.000 euro per stuk.

[Fotocredits - VTT Studio © Adobe Stock]