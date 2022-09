Kerstcadeau voor schoolgaande kids, de Surface laptop SE

Microsoft brengt in december de Surface laptop SE naar Nederland. Met een prijskaartje van 299 euro is dat wellicht een prima kerstcadeau voor schoolgaande kinderen. Dat is althans wat Microsoft gedacht moet hebben toen ze besloten deze laptop, die speciaal voor scholieren ontwikkeld is, halverwege het schooljaar ook in ons land op te markt te zetten.

Compact en voordelig

De Surface Laptop SE heeft een compact ontwerp, mede dankzij het ‘tablet-formaat’ scherm van 11,6 inch. De accu heeft voldoende capaciteit om de laptop tot 16 uur te kunnen gebruiken voordat hij weer aan een lader gehangen moet worden. En mochten scholen deze winter weer met coronagedoe te maken krijgen, dan helpt de ingebouwde HD webcam bij het volgen van videolessen.

Ook niet onbelangrijk is het feit dat de Surface Laptop SE volgens Microsoft zo ontworpen is dat hij relatief eenvoudig gerepareerd kan worden. Speciaal voor kids die iets minder netjes met hun spullen omgaan. Daarvoor zijn belangrijke componenten zoals het beeldscherm, de batterij, het toetsenbord en ook het moederbord zo ontworpen dat ze eenvoudig ter plaatse kunnen worden gerepareerd. Dat bespaart niet alleen tijd, maar is volgens de fabrikant ok goedkoper.