Drie manieren om je tuin op te leuken voor het zomerseizoen

Een tuin gaat altijd gepaard met een aantal vaste gegevens. Heb je een tuinset, dan heb je kussens om op te liggen, die er niet per se dag in dag uit op hoeven liggen. Daarnaast is de tuin voor veel mensen de plek om hun Kliko neer te zetten. Zeker nu er veel afval wordt gescheiden hebben sommige huishoudens soms wel vier Kliko’s staan. Wil je die netjes wegwerken en zoek je een goede plek om je tuinkussens op te bergen en eventueel je fiets, dan kun je goed investeren in een blokhut. Blokhutten zijn stevige tuinhuizen van hout die als afgesloten plek gelden voor alles wat met je tuin te maken heeft. Zo ligt alles droog en veilig. Dat ruimt op!

Als je een sociaal dier bent, dan geef je waarschijnlijk ‘s zomers wel eens een feestje. Je kunt steeds naar de keuken lopen om drankjes te maken of een tafel neerzetten met daarop wat flessen en glazen, maar waarom zou je niet investeren in een tuinbar? Het leuke is dat je hier mee niet alleen een mooie hoge plek hebt om met gemak drankjes te maken, maar je kunt er ook stoelen bijzetten en hem gebruiken om bijvoorbeeld ‘s ochtends aan te ontbijten. Een tuinbar kun je zelfs voorzien van een kastje waarin je wat drankjes bewaart, zodat het feestje altijd kan beginnen. Uiteraard moet dat kastje wel op slot kunnen, in verband met inbrekers of kinderen.

Werken met plantenpotten

Het is lekker praktisch, een tuin met alleen maar tegels. Er handig voor feestjes, omdat mensen niet bang hoeven te zijn dat ze in je plantenperkje stappen. Tegelijkertijd is het wel wat kaal. Je kunt een vrolijke tuinposter ophangen, maar het is ook wel gezond, fleurig en goed voor de wereld om te investeren in wat mooie planten en dito plantenpotten. Zelfs als je er maar een paar koopt: kleurrijke potten met nog kleurrijkere bloemen geven je verder grijze tuin al snel een flinke oppepper. Plus: kies je de juiste planten, dan komen er ook nog vlinders naar je tuin. Sowieso is het goed om veel planten in je tuin te zetten voor insecten, want een goede biodiversiteit is essentieel voor het voortbestaan van de aarde. Je maakt dus niet alleen je tuin mooi, je helpt ook nog bijdragen aan een goed doel.

[Fotocredits - Craig Zerbe & oceane2508 © Adobe Stock]