NK Tegelwippen: miljoenen tegels maken plaats voor groen

Zeker 115 Nederlandse gemeenten treffen elkaar vanaf vandaag in het jaarlijkse NK Tegelwippen. Welke gemeente wipt de meeste tegels en maakt plaats voor groen? Het kampioenschap draait niet alleen om rivaliteit, maar heeft een gemeenschappelijk doel. Wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt Nederland meer klimaatadaptief en biodivers.

Te weinig groen

Uit het recente rapport van het IPCC blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering nog ernstiger zijn dan gedacht. Het is niet alleen zaak dat de CO2-uitstoot drastisch aangepakt wordt, maar ook dat we ons fundamenteel aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. We moeten het samen doen, op grote én kleine schaal.

In onze nabije omgeving kunnen we aan de slag. Uit recent onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu (PDF) blijkt namelijk dat er in gemeenten nog te weinig plek is voor groen in de openbare ruimte. In de 32 grootste gemeenten (100.000 inwoners of meer) voldoet 53% van de buurten niet aan het criterium van 75㎡ groen per woning, die wordt gesteld in het onderzoek. Meer dan de helft van de buurten in deze steden is dus ‘versteend’, terwijl groen juist zo belangrijk is bij extremer weer. Ook in particuliere voor- en achtertuinen liggen de kansen voor het oprapen. Uit onderzoek van Cobra GroenInzicht blijkt dat bijna de helft van het tuinoppervlak in Nederland versteend is.

Momentum: gemeenten en bewoners samen aan de slag

Het NK Tegelwippen creëert momentum en stimuleert gemeenten om, samen met bewoners, effectief te vergroenen. Bovendien draagt het initiatief bij aan de bewustwording van het effect van vergroening. Geveltuinen, bloemperken en tuinen met beplanting − in plaats van stenen − zorgen voor betere afwatering, een lagere temperatuur tijdens hittegolven en meer biodiversiteit. Bovendien is een groene leefomgeving goed voor onze gemoedstoestand.