​Dit zijn de voordelen van een zit-stabureau

Zitten is het nieuwe roken: het wordt vaak gezegd, maar er zijn eigenlijk maar weinig mensen die hier heel proactief op acteren. Er zijn wel mensen die gaan lunchwandelen (en dat is al een stuk beter dan op je bureaustoel blijven plakken), maar er is veel meer actie te ondernemen en die heeft veel positieve bijwerkingen: een zit-stabureau.



Een zit-stabureau is een bureau dat in hoogte verstelbaar is. Het is echter niet zoals bij gewone bureaus: deze kan veel hoger en is vaak van een tweetal motortjes voorzien om je te helpen snel van hoog naar laag te gaan en andersom. Door het makkelijk te maken om hem snel op stahoogte te zetten, is het zit-stabureau aantrekkelijk om te gebruiken, maar er zijn meer redenen om voor dit type bureau te kiezen.

Het is gezonder

We beginnen met de belangrijkste reden: een zit-stabureau is veel beter voor je gezondheid. Je kunt hiermee namelijk zelf kiezen of je zit of staat en dit gedurende de dag aanpassen. Zo kun je ‘s ochtends voor je e-mailinbox lekker staan, maar ‘s middags voor wat meer priegelwerk in Photoshop even gaan zitten. Hoe meer je staat hoe beter, want bij zitten komen veel ergonomische regels kijken die, als je je er niet aan houdt, kunnen resulteren in rugklachten, schouderklachten en nekklachten. Naast dat zitten een zodanig passieve houding is dat het de kans op hart- en vaatziekten kan vergroten ten opzichte van staan.

De productiviteit gaat omhoog

Een beetje in zo’n stoel hangen, dat zorgt niet altijd voor een heel actieve, energieke houding waarin de creatieve juices volop kunnen stromen. Door te staan heb je meteen al een energiekere houding en is de kans dat je op een creatief idee komt groter: je staat immers al klaar voor de actie, waardoor je productiviteit omhoog schiet.