CES 2020: Samsung onthuld nieuwe gear voor in de huiskamer

Bij Samsung gaat het op de CES traditiegetrouw vooral waar de beurs nog steeds voor staat en dat is in de eerste plaats consumenten electronica. Voor het mobiele geweld van de opvolger van de Samsung Galaxy S10 moeten we echt wachten tot 11 februari als Samsung Galaxy Unpacked Event in San Francisco geprogrammeerd staat. Maar goed ook op de CES is er weer genoeg nieuws te zien.

QLED 8K-televisies

Samsung heeft op de CES de volgende generatie QLED 8K televisies onthuld. Innovatiever, geavanceerder en nog meer ontwikkeld om de kijkervaring nog verder te verbeteren. Samsung streeft met de nieuwe fraai vormgegeven QLED series naar een soort van ultieme home entertainment ervaring.

De 2020 QLED 8K-lineup maakt gebruik van verbeterde kunstmatige intelligentie om audio en video mogelijkheden te verbeteren. Pronkstuk is de Q950TS QLED 8K-tv; de eerste tv met surround sound, 8K-resolutie en een ultradunne vormfactor. De Q950 heeft nauwelijks een rand rondom het scherm en heeft daardoor een screen-to-body ratio van bijna 99 procent, wat volgens Samsung de grootste op de markt is. Hierdoor ervaren kijkers van ongeveer 3 tot 4,5 meter een infinity screen effect waar de randen lijken te verdwijnen.

De Q950 is slechts 15 millimeter dun over het gehele display en maakt gebruik van Adaptive Picture voor de verdeling van het licht binnen specifieke scènes, waardoor de tv een helder beeld in heldere kamers kan behouden zonder het contrast te verliezen. Daarnaast kan het door middel van Active Voice Amplifier afleidende geluiden detecteren en automatisch de stemhelderheid verbeteren.