Alles wat je moet weten over online casino’s zonder Nederlandse vergunning

Sinds 1 oktober 2021 is online gokken in Nederland officieel toegestaan, maar alleen als online casino’s een dure, Nederlandse vergunning afnemen. Die krijgen ze pas na het betalen van tientallen duizenden euro’s en het in werking stellen van een systeem om te letten op mensen die mogelijk te ver gaan in hun hobby. Je kunt echter online ook nog steeds casino’s vinden zonder vergunning: zo zit dat.



Malta Gaming Authority

Vaak hebben online casino’s dan wel een vergunning, maar niet in Nederland. Je ziet bijvoorbeeld casino’s met een vergunning van de Malta Gaming Authority, al zijn ze er ook zonder vergunning. Je kunt wel gewoon spelen in die casino’s: niemand houdt je tegen. Een vergunninghouder heeft duidelijk staan ‘Vergunninghouder Kansspelautoriteit’, maar als een casino geen vergunning heeft, dan staat dit er niet. Casino’s als Jacktop en NonStop bijvoorbeeld. Zij behoren tot de beste online casino’s zonder vergunning.

Een casino met een buitenlandse vergunning staat wel onder toezicht, maar niet in Nederland. Er gelden dus andere regels voor dat casino. Exemplaren die een licentie uit Malta hebben, die worden bijvoorbeeld vaak als betrouwbaar geacht, maar het toezicht van bijvoorbeeld casino’s uit Curacao schijnen weer zodanig losse regels te kennen dat ze juist wat minder betrouwbaar zijn. Degenen zonder vergunning staan niet onder toezicht. Soms is de licentie dan nog in aanvraag, of is deze afgekeurd.

Wil je graag bij een online casino zonder Nederlandse vergunning spelen, check dan toch een paar dingen voor je aan de slag gaat. Kijk naar de betaalmethodes, zijn die betrouwbaar? Zijn de spellen duidelijk van bekende spelmakers? Wat is de online reputatie van het casino en hoe komt hij uit de CasinoVergelijker? Check tot slot ook of het casino een goede klantenservice heeft, zodat je niet bang hoeft te zijn dat je bij technische problemen met lege handen komt te staan.

Online casino’s zonder verguning

Je kunt er bij casino’s met een Malta, Verenigd Koninkrijk, Kahnawake of Gibraltar licentie sneller vanuit gaan dat het ok is, maar alsnog is het de moeite waard om die bovenstaande dingen te checken. Doe je dat niet, dan is de kans dat je bij een onbetrouwbaar casino speelt groter en dat maakt de kans op geldverlies ook weer groter. Er zit ook een verschil in de uitbetalingen van casino’s met verschillende licenties. In Nederland moet je kansspelbelasting betalen à 29 procent. Dit wordt er standaard afgehaald bij casino’s die een licentie hebben. Soms moet je dit zelf overmaken, dus let goed op met welk casino en welke regels je te maken hebt. Bij buitenlandse casino’s (of met een buitenlandse licentie) moet je dit altijd zelf afdragen. Goed om te weten: de eerste 449 euro is vrijgesteld.

Kun je spelen bij een casino zonder vergunning? Zeker. Maar moet je het doen? Dat is aan jou. Het wordt niet door iedereen even verstandig geacht. Dan bedoelen we niet alleen omdat je misschien je geld kwijt bent en nooit meer ziet, maar ook als je te ver gaat: dan is er vaak minder controle en ontstaat er dus eerder een financieel onveilige situatie. Het is uiteindelijk aan jezelf om te besluiten of je ervoor kiest ‘illegaal’ te spelen, maar vergeet als je het wel doet vooral niet om wel de kansspelbelasting te betalen als je lucky bent. Anders wordt je ervaring met het online casino zonder vergunning misschien alsnog een onaangename.

[Fotocredits - Nejron Photo © Adobe Stock]