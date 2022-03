​Hoe kies je het beste online casino

We schreven in onze categorie online eerder al over hoe je kunt weten of online casino's betrouwbaar zijn, en in het kort komt het er op neer dat je alle casino's die een Nederlandse vergunning hebben kunt vertrouwen. Mocht een casino zich namelijk niet aan alle strenge eisen houden, dan kunnen ze hun vergunning en daarmee toegang tot de Nederlandse spelers in een oogwenk verliezen.



Maar hoe kies je nu het casino wat het beste bij je past? Op dit moment is er nog niet zo heel veel keuze, en zijn slechts een tiental vergunningen vergeven, maar per 1 april kunnen ook de casino’s die eerder uitgesloten waren een vergunning aan gaan vragen. Er zal dus binnen de kortste keren een veelvoud aanbieders zijn.

Iedereen wordt ondertussen al gek van de casino reclames op TV, radio en internet, zo erg zelfs dat de politiek hier zich opnieuw over zal gaan buigen, en het probleem met reclame is dat ieder casino zichzelf natuurlijk het beste vind… Wij van WC-eend…

Het beste online casino

Gelukkig zijn er tal van partijen die je graag helpen met het kiezen van het beste online casino, en een hiervan is Time2play. De factoren waar zij rekening me houden en het belangrijkste zijn om een leuke ervaring te hebben zijn de volgende:

Bonussen: Iedereen houdt van een rondje van de zaak, maar voor niets gaat de zon op. Een goede site heeft de bonusvoorwaarden voor je doorgeplozen zodat je weet of een bonus je ook echt een voordeel biedt, of dat het slechts mooie woorden zijn

Spellen: Niemand speelt altijd alleen maar hetzelfde spelletje, en je wilt natuurlijk ook niet steeds ergens een nieuw account aan hoeven te maken als je uitgekeken ben op dat ene spel. Door van tevoren een idee te hebben van het spelaanbod, weet je zeker waar je voor langere tijd goed zit.

Software: Iedereen heeft z’n eigen voorkeur voor bepaalde merken en stijlen, en bij casino spellen is dat niet anders. De aanbieders van casino spellen hebben vaak ook hun eigen typische stijl, neem bijvoorbeeld de grafisch prachtige spellen van Yggdrasil.

Betaalmethoden: Hoewel bijna alle casino’s dezelfde betaalmethoden ondersteunen, is het natuurlijk wel handig om voordat je je registreert te weten dat je ook kunt storten en spelen.

Mobiel gebruik: Zoals met alles wat we digitaal doen grijpen we vaak in eerste instantie naar onze telefoon of tablet, niet iedereen wil achter z’n computer gaan zitten om te spelen, en een grote laptop op schoot op de bank is ook vaak net iets minder comfortabel en laten we wel wezen, je speelt voor je plezier!

Support: Dat wat je meestal niet nodig hebt, maar oh zo belangrijk is als dingen mis lopen: de klantenservice. Of je spel nu vastloopt of je betaling te lang duurt, je wilt op z’n moment zo snel en goed een oplossing. En als de openingstijden en de kanalen beperkt zijn, is het beter om dat van tevoren te weten, dat scheelt weer wat extra frustratie.

Ervaringen van spelers: dit is het punt waarop Time2play zich van de rest onderscheid, de echte ervaringen van echte spelers zijn natuurlijk de meest waardevolle informatie voor anderen. Mocht je iets zien, lezen of meemaken wat niet in de review naar voren is gekomen? Laat ze het dan weten en ze zullen het direct toevoegen om anderen ook zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

[Fotocredits - lucadp © Adobe Stock]