​Hoe weet je of een online casino betrouwbaar is?

Lijkt het je leuk om je favoriete spel te spelen online? Dan heb je keuze te over bij de vele aanbieders waarbij je in een handomdraai je account kunt registreren. Maar hoe weet je nu zeker of het casino met die wel héél aantrekkelijke bonus te vertrouwen is? Wij vertellen je waarop je moet letten.



Nederlandse Kansspelautoriteit

Op 1 oktober 2021 werd gokken in Nederland geregulariseerd en sindsdien is het toegelaten om in een online casino te spelen met een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit.

Je kunt dus gelijk te weten komen of een online casino betrouwbaar is of niet. Zoek de naam van de goksite op in de Kansspel Wijzer van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Staat het casino in de lijst? Top, in dat geval heeft het casino een vergunning verkregen van de KSA en dat betekent dat je er veilig kunt spelen. De Nederlandse Kansspelautoriteit houdt namelijk streng toezicht en zorgt voor de veiligheid en eerlijkheid van het casino.

Aan welke eisen moet een vergund casino voldoen?

Een gelicentieerde goksite moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze worden opgelegd door de KSA en zijn bedoeld om de veiligheid van de speler én het casino te beschermen. Deze hebben te maken met het bewust spelen en met de verificatie van je identiteit en je gegevens.

Verificatie van de spelersidentiteit

Een vergund casino moet altijd weten wie er precies speelt op haar site. Daarom moet de identiteit van iedere speler die zijn of haar account registreert, worden geverifieerd. Dit is een standaard procedure die elke speler moet vervolledigen. Je identiteit wordt geverifieerd aan de hand van jouw persoonlijke documenten, zoals je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. De securiteit van jouw documenten wordt verzekerd, deze worden namelijk in alle veiligheid bewaard en worden nooit gedeeld met andere partijen. Eenmaal jouw account geverifieerd is, kun je er ten volle gebruik van maken en naar hartelust alle spellen spelen op de site.

Bescherming van de speler

Tevens staat de bescherming van de speler centraal. Daarom moet het casino ook enkele Verantwoord Spelen maatregelen voorzien. Al bij registratie moet de speler zijn of haar limieten instellen. Per maand, per week of per dag kun je stortingslimieten voor jezelf instellen. Je kunt te alle tijde je limiet verlagen. Je limiet verhogen kan echter niet zomaar, hiervoor dien je eerst een wachttijd te doorlopen. Dit is om impulsieve acties te vermijden waar men later spijt van kan krijgen.

Maar er zijn ook andere limieten die je kunt instellen. Zo kun je bijvoorbeeld ook een verlieslimiet instellen voor jezelf. Je wordt dan verplicht om een uitbetaling te doen en kunt niet meer verder spelen zolang je geen opname doet.

Registratie bij CRUKS

Bij jouw registratie checkt het casino ook of je bij CRUKS bent aangesloten. Dit is een landelijk uitsluitingsregister met spelers waarvan hun account gesloten is, dit kan tijdelijk of permanent zijn. Het kan hier gaan over spelers waarvan het casino heeft vastgesteld dat ze problemen kregen door het gokken, maar het kunnen ook spelers zijn die zelf hebben aangegeven een pauze te willen nemen met het online spelen en daarom hun account te sluiten. Deze spelers kunnen dan niet meer inloggen in hun reeds geregistreerde account, maar het behoedt hen ook voor het aanmaken van een account bij een ander gelicentieerd casino. Indien de sluiting tijdelijk is, dan kun je enkel wachten tot de einddatum verstreken is. Alle vergunde casino’s moeten zich aansluiten bij Cruks aangezien dit een belangrijke maatregel betreft omtrent het tegengaan van problematisch gokgedrag.

Betrouwbare betaalmiddelen voor online casino stortingen in Nederland

Gelicentieerde online casino’s kunnen slechts een aantal betaalmiddelen aanbieden aan Nederlandse spelers. Eén hiervan is iDeal, het bekendste en populairste betaalmiddel in Nederland. Je kunt daarom heel gemakkelijk een online casino iDeal 10 euro vinden waarbij je al vanaf €10 een storting kunt doen met deze betrouwbare betaalmethode.

Een voordeel van iDeal is dat er gewoonlijk geen extra kosten verbonden zijn aan transacties. Zorg er wel voor dat je dit nakijkt alvorens je een storting doet, het kan per casino verschillend zijn. Stortingen worden meestal ook gelijk op je spelersaccount gezet dus je kunt onmiddellijk beginnen met spelen.

Voorkeur voor snelle uitbetalingen

Zolang de algemene voorwaarden van het casino of een eventuele bonus niet werden geschonden, moeten vergunde goksites in Nederland een uitbetaling zo snel mogelijk verwerken. Er staat hier echter geen bepaalde deadline op, casino’s kunnen de term ‘’zo snel mogelijk’’ dus zelf invullen.

De meeste spelers willen uiteraard snelle uitbetalingen. Ze willen immers zo snel mogelijk van hun winsten genieten. Je kunt dus gericht zoeken naar snel uitbetalende casinos die zich focussen op het gelijk verwerken van opnames. Deze online casino’s behandelen jouw aanvraag tot uitbetaling in een mum van tijd - soms zelfs onmiddellijk!