​Alles wat jij moet weten over het cruks

We hebben het eerder al gehad over het feit dat er met de nieuwe Wet Kansspelen op afstand behoorlijk wat gaat veranderen. Nu is het eindelijk zover, want vanaf oktober dit jaar is het daadwerkelijk in Nederland wet geworden. Eén van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe wet is het uitsluitingsregister Cruks. Wat betekent dat precies voor Nederlandse spelers en wat moet je weten als je (online) een gokje wil wagen?



Wat is het Cruks nu precies?

Het Cruks register moet functioneren als een vangnet voor problematische gokkers. Het is dan ook niet meer en niet minder dan een register van mensen die (tijdelijk) niet kunnen gokken bij een casino met een Nederlandse licentie. De minimale periode waarvoor iemand zich in kan schrijven is 6 maanden.

Het is voor spelers mogelijk om zichzelf in te schrijven in het Cruks, maar ze kunnen ook door andere mensen/instanties in het Cruks worden geregistreerd. Als iemand problematisch speelgedrag vertoont en een ander dit aankaart dan duurt ook hier een niet-vrijwillige inschrijving minstens 6 maanden.

Wie beheert het Cruks?

De beheer van het Cruks ligt bij de Kansspelautoriteit. Alle kansspelaanbieders die beschikken over een legale vergunning van de Kansspelautoriteit zijn dan ook verplicht om zich met het register te verbinden. Belangrijk om te weten is dat de Kansspelautoriteit de controle heeft over het Cruks, maar niet zelf bepaalt wie er wel of niet in komt te staan. In de meeste gevallen bepalen de spelers dat namelijk zelf.

Hoe wordt gecontroleerd of ik in het Cruks sta?

Wanneer jij je inschrijft voor een spel met een vergunning van de Kansspelautoriteit moet je hier ook jouw BSN nummer opgeven. De kansspelaanbieder controleert op basis van jouw BSN nummer of je in het Cruks staat geregistreerd. Is dat het geval? Dan mag je dus niet spelen gedurende de tijd dat je in het Cruks staat.

Maar, hoe zit dat dan met mijn BSN nummer?

Wanneer het gaat om gevoelige persoonsgegevens snappen we goed dat niet iedereen daar op zit te wachten. Jouw BSN nummer mag uitsluitend worden gebruikt om met het Cruks te verifiëren dat je niet staat ingeschreven. Jouw BSN nummer wordt echter niet opgeslagen door de kansspelaanbieder na deze controle.

Hoe kan ik mijzelf inschrijven voor het Cruks?

Dit gaat altijd via de Kansspelautoriteit en je hebt hiervoor twee verschillende manieren. Op de website van de Kansspelautoriteit kun jij je inschrijven via DigiD. Op dat moment ben je gelijk ingeschreven en dus ook direct uitgesloten van kansspelen. De andere manier is via een papieren formulier dat je kunt downloaden op de website van de Kansspelautoriteit. Deze moet je uitprinten, invullen en op de post doen. Een paar dagen later ben je ingeschreven in het Cruks.

Is het Cruks alleen voor online casino’s?

Zeker niet, alle kansspelorganisaties in Nederland, met de loterijen als enige uitzondering, moeten controleren of jij in het Cruks staat. Ook speelautomatenhallen en Holland Casino moeten dit controleren. Speel je in een online casino met een Nederlandse licentie? Dan moet deze zich er ook aan houden.

Uiteindelijk is het idee achter het Cruks niet slecht. Echter is het alleen van toepassing op een beperkt aantal casino’s met een Nederlandse vergunning. Spelers die zijn buitengesloten in het Cruks kunnen op buitenlandse casino’s zonder enig probleem spelen.