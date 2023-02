Waar je op moet letten bij het uitzoeken van een Nederlands online casino

Online casino’s zijn populairder dan ooit. Misschien ben je enthousiast geworden door de vele reclames op tv of ken je iemand die online gokken aanraadt. Wat de reden ook is dat je interesse in online casino’s is aangewakkerd, het is altijd een beetje intimiderend om aan iets te beginnen dat je niet kent. Om te zorgen dat je niet in het diepe hoeft te springen, hebben we hier een aantal dingen op een rijtje gezet waar je op moet letten bij het uitzoeken van een online casino.



Op 21 oktober 2022 is de gokmarkt geopend, waardoor Nederlanders nu legaal bij online casino’s kunnen spelen. De kansspelautoriteit (Ksa) houdt toezicht op de gokmarkt en controleert alle online casino’s grondig voordat het een vergunning afgeeft. Waar er eerst maar tien legale online casino’s beschikbaar waren, zijn dat er inmiddels 23 geworden. Daarom is het erg moeilijk om te weten waar je nu een account aan moet maken.

Je hebt vast allerlei verschillende vragen, zoals of je wel met iDEAL kunt betalen of welk online casino nu het betrouwbaarst is. Wil je een handig schema met de beste online casino’s op een rijtje zodat je je zelf niet hoeft te verdiepen in de antwoorden op deze vragen? Kijk dan eens op onlinecasinoraad.nl. Liever zelf het perfecte casino uitzoeken? Leuk! Lees dan even verder.

Wil je spelen bij een casino met een vergunning?

Legaal spelen biedt natuurlijk veel rust, omdat je je geen zorgen hoeft te maken over of je uitbetaald wordt. Maar misschien speel je toch liever bij een online casino zonder licentie. Beide soorten casino’s hebben zo hun eigen voor- en nadelen. De belangrijkste hiervan zullen we een voor een bespreken.

Casino’s met vergunning zijn perfect voor spelers die nog geen ervaring hebben en zich geen zorgen willen maken om veiligheid. Legale casino’s zijn geheel betrouwbaar, want ze zijn grondig gecontroleerd door de Ksa. Gaat er wel wat mis? Dan wordt dit vaak door het online casino zelf snel opgelost. Gebeurt dit niet, dan kun je naar de rechter stappen. Dit kan niet als je illegaal gespeeld hebt.

Een nadeel van casino’s met een licentie is dat ze moeten voldoen aan de eisen van de Kansspelautoriteit. Deze zijn vrij streng, dus niet alle soorten bonussen en spellen mogen aangeboden worden. Hierdoor is het spel- en bonusaanbod vaak kleiner en minder spannend dan die van illegale casino’s.

Het zal niet als verrassing komen dat dit dan ook het grootste voordeel is van een online casino zonder vergunning. Er worden veel meer spellen aangeboden, zowel in het live casino als bij de gokkasten. Ook zijn de bonussen veel indrukwekkender. De welkomstbonus bestaat vaak uit een groter bedrag en je kunt lucratieve bonussen als de cash back bonus claimen.

Kun je storten met je favoriete betaalmethode?

Als je eenmaal hebt gekozen of je voor een online casino met of zonder licentie gaat, is het tijd om te bedenken hoe je geld wilt storten. Bij legale Nederlandse casino’s zul je met het oude vertrouwde iDEAL kunnen betalen, maar bij illegale casino’s niet. Andere veelvoorkomende betaalmethoden zijn Mastercard, Visa, Paysafecard, Trustly, PayPal en Klarna.

Als je geen uitgesproken voorkeur hebt, is iDEAL de beste keuze. Dit betaalproces verloopt namelijk het soepelst en je ziet je gestorte geld gelijk terug in je account. Bovendien heb je via iDEAL met een laag minimaal stortbedrag te maken en hoef je geen servicekosten te betalen. Creditcard en PayPal zijn ook goede opties, alleen zal je bij deze betalingopties soms iets langer moeten wachten.

Hoe lang duurt het voordat je uitbetaald wordt?

Als je met je inzet wat gewonnen hebben, wil je dat natuurlijk het liefst zo snel mogelijk op je rekening ontvangen. Daarom is het goed om te weten wat je moet verwachten van het uitbetalingsproces. Inmiddels zijn de meeste goksites zo ontwikkeld dat je geen dagen meer hoeft te wachten. Wel kan het per online casino nog verschillen van enkele minuten tot 24 uur.

Bij Circus, Kansino en Jack’s kun je op moment van schrijven de snelste overboekingen verwachten. Kansino was altijd het snelste, doordat het je betaling al in een paar uur verwerkte. Inmiddels heeft Jack’s Kansino ingehaald dankzij de introductie van instant payments. Deze nieuwe service houdt in dat je bedrag binnen vijf minuten op je rekening staat, zelfs ‘s nachts en in het weekend.

Hoe groot is het spelaanbod?

Wie weet heb je al een spel in je hoofd dat je graag wilt spelen. Dan is het natuurlijk wel zo leuk als dat spel ook zowaar aangeboden wordt. Gelukkig kun je bij elk online casino vooraf even kijken welke spellen je er kunt spelen.

Over het algemeen heeft elk legaal online casino een vergelijkbaar spelaanbod wat betreft fruitautomaten. De een heeft er wel wat meer dan de ander, maar vaak is er altijd genoeg variatie om uit te kiezen. Wat echter wel erg kan verschillen, is het live casino. In het live casino speel je een spel, zoals de naam al doet vermoeden, live. Je schuift dus als het ware aan bij een tafel met je medespelers. Het spel wordt begeleid door een echte croupier.

Lijkt dit je wat? Kijk dan even of de goksite een goed online casino aanbiedt. Blackjack, roulette en poker komen het vaakst voor en worden vaak op verschillende momenten van de dag gespeeld. De plek waar de livestream opgenomen wordt, scheelt ook nog per online casino. Veel goksites hebben hun studio nog in Malta, terwijl Holland Casino het spel gewoon vanuit zijn vestiging in Scheveningen opneemt.

Worden er goede bonussen aangeboden?

Een groot voordeel van online casino’s in vergelijking tot landbased casino is dat je allerlei bonussen kunt claimen. Deze maken je tijd in het casino meer waard, want vaak wordt je winst of speelgeld met een bepaald bedrag aangevuld. Dit is voornamelijk het geval bij welkomstbonussen. Kijk daarom altijd even wat voor welkomstbonus wordt aangeboden.

Een goede welkomstbonus vult je eerste storting aan met 100%. Vaak telt deze bonus tot een gestort bedrag van €100, wat inhoudt dat je een hele honderd euro extra op je account gestort krijgt als je honderd euro overmaakt. Dat is nog eens een lekker begin! Een welkomstbonus kan ook bestaan aan free spins. Dit lijkt op het eerste gezicht minder waard, maar er zitten vaak minder voorwaarden aan gekoppeld, waardoor het soms beter uit kan pakken dan een geldbonus.

Tellen er zware rondspeelvoorwaarden?

Zoals hierboven genoemd, kunnen rondspeelvoorwaarden echt een make or break zijn voor je bonus. De rondspeelvoorwaarde staat voor het aantal keer dat je het bonusbedrag dat je ontvangen hebt in moet zetten. Je kunt een bonus namelijk niet zomaar claimen. Gemiddeld moet je dit bedrag eerst dertig keer inzetten. Wat je overhoudt mag je dan uit laten betalen.

Er zijn ook online casino’s waarbij de rondspeelvoorwaarde maar een keer is. Dit is natuurlijk veel lekkerder dan dertig keer, want de kans dat je wat winst maakt, is een stuk groter. Veertig tot zestig keer de bonus moeten inzetten komt ook wel eens voor, dus kijk hier van tevoren goed naar, zodat je weet waar je aan toe bent.

Kun je een account aanmaken bij verschillende goksites?

Nu je precies weet waar je op moet letten, heb je misschien meerdere online casino’s gevonden die aan je eisen voldoen. Is het dan een goed idee om bij al deze online casino’s een account aan te maken? Het is mogelijk, maar niet altijd aan te raden. Voornamelijk wanneer je niet van plan bent om veel tijd in de casino’s te spenderen, is het nadelig om meerdere accounts te openen.

De reden hiervoor is dat je als terugkerende speler sneller beloningen ontvangt. Sommige online casino’s delen gratis spins uit wanneer ze bijvoorbeeld een nieuwe gokkast introduceren. Om te bepalen wie deze krijgen, kijken ze naar de accounts die in de afgelopen maand actief zijn geweest. Als je meerdere accounts hebt, is de kans kleiner dat je ingezet hebt in de afgelopen tijd.

Ook is het niet zo dat als je bij het ene online casino niets wint, je meer kans maakt bij een ander casino. Dit is een mindset die we hebben gecreëerd in fysieke casino’s. Wanneer je ziet dat er net een jackpot is gevallen, zal je minder snel op dat apparaat spelen, want hoe groot is de kans dat het weer gebeurt? Dit werkt bij virtuele gokkasten anders, omdat je bij elk online casino dezelfde gokkast bespeeld. Ze draaien namelijk op de server van de maker, niet op die van het online casino.

[Fotocredits - Dana.S © Adobe Stock]