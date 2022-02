De populairste kaartspellen in het casino en hoe ze te spelen

Slots en roulette zijn heel geliefd in het casino maar wie houdt van strategisch denken, kiest voor een van de kaartspellen. Vaardigheden zijn even belangrijk als geluk hebben. De populairste kaartspellen in het casino zijn blackjack, baccarat en 3 card poker. Het blijven natuurlijk gokspelen, alleen strategie zal je niet de overwinning garanderen, maar wie zich verdiept in de spelregels en veel oefent, kan het geluk sneller aan zijn kant krijgen.

Blackjack

Blackjack is het populairste kaartspel van alle casino spellen. Blackjack trekt aan omdat de regels heel eenvoudig zijn. Na vijf minuten ben je er al mee weg. Toch is het mogelijk om je vaardigheden ook bij dit doodeenvoudig spelletje te verbeteren. Het doel van blackjack is om de dealer te verslaan. En dat is niet zo moeilijk. De gokker heeft namelijk meer mogelijkheden. Het spel gaat als volgt: Je mag zoveel kaarten vragen als je wil maar de som van deze kaarten mag 21 niet overschrijden. Je mag ook stoppen met kaarten vragen wanneer je wil, bijvoorbeeld bij 19. De dealer daarentegen mag geen nieuwe kaart meer vragen als hij 17 heeft bereikt. De speler heeft ook de mogelijkheid om te splitsen, een ‘verzekering’ te kopen of Azen te splitsen. Blackjack heb je trouwens alleen als je eerste twee kaarten een Aas en een tien of een plaatje zijn. Die zijn meer waard dan de som van bijvoorbeeld een 10, een 5 en een 6 wat samen ook 21 is.

Baccarat

Vind je blackjack toch niet zo gemakkelijk dan is baccarat eenvoudiger. Het is het favoriete kaartspel van James Bond. Je ziet het hem dan ook vaak spelen in een van de vele films. Bij baccarat moet de speler raden wie de hoogste kaarten heeft: de Banker (het casino) of de speler. Kleuren zijn niet belangrijk en de waarde kan nooit hoger zijn dan 9. Als de optelsom bijvoorbeeld 15 is, worden de tientallen afgetrokken en is de waarde dus 5. De dealer legt voor elk twee kaarten omgekeerd op tafel zodat iedereen ze kan zien. Het is ook hij die beslist wie een derde kaart krijgt. Die beslissing maakt hij op basis van het aantal punten, de waarde van de derde kaart bij de speler… Waar zit dan de strategie? Heel eenvoudig: wie altijd op de Banker inzet, heeft de hoogste winkans.

3 card poker

Bij 3 card poker spelen spelers niet tegen elkaar maar tegen de dealer. Nadat de spelers hebben ingezet, krijgt iedereen drie kaarten, ook de dealer. Wie past is zijn inzet kwijt, wie beslist om met de gekregen kaarten verder te spelen, zet opnieuw hetzelfde bedrag in. Het uitkeringspercentage of het deel van alle inzetten dat teruggaat naar de speler bedraagt 96,63 procent. Dat is vrij hoog voor een casino kaartspel.

Soms verhoog je door de keuze van het kaartspel je winkansen, soms door in te zetten op de juiste partij of door al je mogelijkheden uit te spelen. In ieder geval vraagt een kaartspel net iets meer denkwerk dan roulette of slot en dat maakt het net leuk.

