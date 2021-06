Waarom mannen meer gokken dan vrouwen

Online casino gaming is altijd gezien als een vrijetijdsbesteding voor mannen. In het verleden concentreerde de hele gokindustrie zich op het aantrekken van mannelijke spelers en het bieden van de beste spelervaring voor hen.

De laatste jaren betreden echter steeds meer vrouwelijke spelers de online casino wereld. Sterker nog, het aandeel vrouwelijke klanten dat door top online casino's wordt geregistreerd, groeit gestaag. In Nederland wordt zowel een casino zonder vergunning als een casino met vergunning bezocht. Omdat het voor online casino’s op dit moment verboden is om spellen in Nederland aan te bieden, spelen veel Nederlanders bij casino’s zonder Nederlandse licentie. Vaak zijn dat casino’s die zich in andere Europese landen gevestigd hebben, zoals Zweden, Engeland of Malta. Hieronder zijn enkele interessante feiten omschreven over hoe vrouwen zich verhouden tot mannen, en vice versa, in online casino gokken.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Een significant verschil is te bemerken tussen mannen en vrouwen die actief zijn in een online casino. Grofweg 72 procent van de gokkers in een online casino zijn van het mannelijke geslacht. Amper 28 procent zijn dus vrouwen. Waarom mannen meer worden aangetrokken door het wagen van een gokje in een online casino zonder vergunning is niet geheel duidelijk. Het vermoeden is dat tijdens de Corona periode mannen makkelijk worden blootgesteld aan de verleiding van het online gokken.

Sociale Verwachtingen

Mannen gokken wellicht meer als gevolg van sekseverschillen. Voor mannen wordt mannelijkheid vaak bereikt of bewezen en vaak impliceert dit handelingen van bekwaamheid en onbevreesdheid in bepaalde situaties. Gokken, vooral gokken met hoge inzet, kan mannen de kans bieden om te tonen hoe vaardig en onbevreesd ze kunnen zijn. Gezien deze sociale norm, is het niet verwonderlijk dat mannen meer gokken op behendigheidsspelletjes, zoals blackjack of poker.

In het verlengde van bovenstaande punt lijkt de "psychologische" gokstijl van mannen enigszins te verschillen van die van vrouwen. Dit zorgt er niet alleen voor dat mannen meer geneigd zijn om bijvoorbeeld vaker op hun instincten te vertrouwen, het betekent ook dat ze meer risico's moeten nemen. De statistieken laten ook duidelijk zien dat mannen zelf meer openstaan voor gokken. Natuurlijk zijn niet voor niets 72% van alle gokkers mannen. Daarom kunnen we eigenlijk zeggen dat mannen van nature een bepaalde neiging tot gokken hebben, terwijl vrouwen deze neiging misschien niet hebben.

Mannen nemen meer risico’s in een casino zonder vergunning

Mannen zijn bereid meer financiële risico’s te nemen dan vrouwen. Mannen zijn daarnaast veel vaker bereid om hogere weddenschappen te plaatsen in een casino zonder licentie. De hoogte van deze weddenschappen maakt dat mannen vaker en sneller door liquide middelen heen zijn dan vrouwen. Door de hoge risico’s die mannen durven nemen, lopen zij kans op grotere winsten in de wacht te slepen. Daarentegen krijgen mannen ook te maken met de grootste verliezen.

Hoge niveaus van endogeen testosteron worden geassocieerd met het minder vaak kiezen uit voordelige kaartspellen, wat wijst op een grotere risicobereidheid. Vrouwen met een hoog testosterongehalte en mannen met een hoog testosterongehalte maakten meer risicovolle keuzes dan hun tegenhangers van hetzelfde geslacht met een laag testosterongehalte. Een hoog testosteronniveau wordt dus geassocieerd met de bereidheid om meer risico te nemen bij beide geslachten.

Controle over impulsen en emoties

Bij het verder in kaart brengen van de gegevens over de online goksector zouden we kunnen vaststellen dat mannen veel meer dan vrouwen structurele gokkers zijn. Mannen zijn er dan ook niet vies van om op regelmatige basis een gokje te wagen in een online casino zonder Cruks. Tegenwoordig is dit door het bezoeken van een casino zonder vergunning op veel uitgebreidere schaal mogelijk in vergelijking met vroeger. Vrouwen blijken dit heel wat minder te hebben. Vrouwen zijn dan ook eerder geneigd een gokje te wagen in een online wanneer hun favoriete serie niet op tv is. Impulsief een gokje wagen in een online casino komt bij vrouwen dan ook zelden voor. De statistieken wijzen uit dat een snelle, mobiele gok in een online casino vaak zomaar winstgevender kan zijn dan een langdurige goksessie.

Aanbiedingen casino zonder vergunning

Het ziet ernaar uit te zien dat vrouwelijke gokkers zich aanzienlijk sneller laten verleiden door de aanbiedingen en promoties waar een online casino veelvuldig mee uitpakt. In eerste instantie mag dat geen obstakel zijn, alleen is het besef bij de vrouwen niet aanwezig dat er voorwaarden van toepassing zijn waaraan voldaan moet worden bij het vrijspelen van de bonusbedragen. De praktijk wijst dan ook uit dat het door vrouwen gestorte geld verloren gaat. Dit gebeurt bij gokkers van het mannelijke geslacht heel wat minder. Mannen zien direct of een bonusaanbieding het waard is om voor te gokken, omdat ze vaker geneigd zijn de bonuscondities te lezen.

Beheer rekening casino zonder vergunning

De praktijk wijst uit dat vrouwen de nodige moeite ondervinden met het opbouwen van een solide bankroll. Toch is dit één van de belangrijkste eigenschappen waar elke goede gokker over dient te beschikken in een casino. Het laten uitbetalen van een winst op regelmatige basis kan ervoor zorgen dat je de bodem van je bankroll binnen mum van tijd hebt bereikt. Vrouwen lijken hier meer “last” van te hebben dan mannen. Vrouwelijke gokker zien elke winst die ze gestort zien worden op de spelersrekening als een mogelijkheid om het nodige opzij te zetten. Mannen daarentegen gebruiken de winst liever om hun bankroll wat te onderbouwen en net wat meer risico’s te nemen tijdens het inzetten op nieuwe casino games of sportweddenschappen in een online casino. Na verloop van tijd levert het laatste de gokker over het algemeen genomen veruit het meeste op.

Conclusie

Het valt niet te ontkennen dat zowel mannen als vrouwen van online gokken houden. Echter, alle statistieken en ondersteunende gegevens wijzen erop dat met namen een casino zonder vergunning zich voornamelijk richt op mannen, of dat zouden moeten doen, als ze winst willen maken.

Dit zal voor velen niet als een verrassing komen, net zoals het geen verrassing is dat zelfverzorgingsproducten agressiever worden geadverteerd voor vrouwen. Maar man of vrouw, beide zien en begrijpen de verleidingen en de bedoelingen van goksites. Als je de verleidingen kunt weerstaan en overwinnen, kun je veel geld verdienen als online gokker. Mannen en vrouwen, bedankt voor het lezen.