​6 dingen die je moet checken voor je naar een vakantiepark gaat

In het nieuwe jaar gezellig een midweek weg met de hele familie? Of met vrienden een weekendje genieten van een subtropisch zwemparadijs, een bowlingbaan en eekhoorns voeren? Als je een huisje op een vakantiepark hebt geboekt, dan zijn er altijd wat dingen om even te checken voor je van huis vertrekt. Deze zes dingen bijvoorbeeld, zijn niet altijd aanwezig op vakantieparken in Nederland.



Is er bedlinnen aanwezig?

Het is vrij ongemakkelijk als je ergens aankomt en blijkt dat je je eigen beddengoed had moeten meenemen. Nu kun je het vaak wel huren, maar dat kost weer geld. Ook goed om te weten is wat precies de verdeling is. Je zal maar met drie vrienden naar een bungalow vertrekken en dan ontdekken dat er een tweepersoonspakket ligt voor twee losse bedden… Dat gaat vaak mis, dus slim om dit alles van tevoren te controleren.

Is er een zwembad?

Als je naar een vakantiepark gaat, dan is de kans vrij groot dat er een zwembad is. Zo ja, dan wil je natuurlijk je zwemspullen mee. Heb je bovendien ook nog kinderen, dan moet je denken aan vlindertjes, misschien een opblaasbal, slippers. Verstandig om dus vooraf te checken of er een zwembad is, want zo niet, dan scheelt dat een hoop inpakgedoe.

Hoe zit het met handdoeken?

In het verlengde van de zwemspullen is er natuurlijk de vraag: wat is de handdoeksituatie? In sommige vakantieparken wordt er wel 8 euro gerekend voor een handdoek. Niet om te houden, maar om te lenen. Vrij exorbitant, dus kun je beter een handdoek meenemen. Of even checken of je bij de bedlinnen ook handdoeken krijgt.

Is er een vaatwasser?

Als er al een vaatwasser aanwezig is, dan krijg je daar vaak maar twee tabletjes voor en dat is niet altijd voldoende. Een handwasje niet zo erg, maar zeker als je een midweek of week verblijft, dan is het slimmer om zelf vaatwastabletten mee te nemen. Als je er thuis wel een hebt, dan kun je mooi een handje meenemen, in plaats van dat je eenmaal op bestemming een heel pak moet aanschaffen. Zonde.

Wat voor een koffiezetapparaat is er?

We blijven nog even in de keuken, want koffie is voor veel Nederlands ook een belangrijk goed. Soms is er nog een oud filterkoffie-apparaat, vaak een Senseo, maar ook Nespressoof Dulce Gusto is wel eens van de partij. Dat zijn nogal wat verschillende pads en cups. Door van tevoren te weten met welk apparaat je te maken hebt, kun je vanuit huis alvast de geschikte koffie meenemen, zonder dat je op je vakantieadres naar de parksupermarkt hoeft te gaan.

Is het huisje voorzien van een theedoek en handdoek?

Tot slot is er nog een linnen- en keukenhybride die gecheckt moet worden: zijn er theedoek en handdoek aanwezig? Nu kan het geen kwaad om alleen al voor de zekerheid een setje mee te nemen, maar als het niet aanwezig is en je hebt het niet mee, dan wordt het wel vervelend, zeker als er ook geen vaatwasser is. Een schoonmaakdoekje is ook wel fijn, want er komen elk ontbijt toch weer veel kruimels op tafel terecht en je wil het huisje toch netjes achterlaten.