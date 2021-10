​Nederland telt heel veel bijzondere vakantieplekken

Laatst schreven we al over het Scream-huis op Airbnb, maar wist je dat je ook dichterbij huis toch een bijzondere overnachting kunt beleven? Er zijn in Nederland veel meer bijzondere vakantiehuizen dan je zou denken.



Een vakantiehuisje in Nederland boeken is sinds de pandemie veel normaler geworden dan ooit tevoren. Het is bij sommige mensen misschien geboren uit nood om niet verder op reis te kunnen, maar het aantal mensen dat zegt: ‘Hey, dat gaan we vaker doen!’ is groot. We hebben met zijn allen een nieuwe waardering gekregen voor ons eigen land. Er is immers veel meer dan slechts de muur van het appartement naast je. We hebben eilanden, we hebben geweldige wellnesslocaties en adembenemend mooie natuur die zich in elk seizoen van een mooie kant laat zien.

Uitjes in Nederland

Wat we ons in ons dichtbevolkte landje ook te weinig realiseren, dat is hoeveel er te doen is. In andere landen moet je soms uren rijden voor je bij een pretpark, dierentuin of kleinschaligere kinderactiviteit bent, terwijl je in Nederland altijd meerdere opties hebt om uit te kiezen. Zeker als je met je kind op pad gaat en je wil ook zelf een beetje ontspannen, dan is een lekker luxe wellnesshuisje gecombineerd met een uitstapje naar Sprookjeswonderland of speelboerderij De Drentse Koe helemaal perfect.

Wil je alleen met je geliefde weg, dan kun je het allemaal nog wat luxer aanpakken. Er zijn genoeg huisjes met bijvoorbeeld een jacuzzi in de achtertuin, zodat je romantisch in de buitenlucht tegen elkaar aan kunt kruipen, zelfs als het vriest. Vaak staan dit soort huisjes ook nog in een bosrijke omgeving, waardoor je alle privacy hebt die je maar nodig hebt. Het voordeel aan een vakantiehuisje is dat je een heel huisje voor jezelf hebt, dus je hoeft met niemand anders rekening te houden.

Bijzondere vakantieplekken

Wil je partner graag in een tiny house wonen maar zie jij dat niet direct zitten? Er zijn allerlei tiny houses om in te verblijven, zodat jullie even kunnen ‘proefwonen’. In Nederland bestaan er complete vakantieparken die op palen staan boven water, of waarbij je je eigen aanlegsteiger hebt voor de boot. Je kunt ook thema-huisjes vinden, of slapen in een yurt. Er zijn zoveel mogelijkheden, dat het bijna niet te geloven is dat vorig jaar zo’n beetje alle vakantiehuisjes bezet waren in de zomervakantie.

Heb je wat tips nodig voor bijzondere vakantiebestemmingen in eigen land? Geen probleem. Wat dacht je van een monumentale klokgevel in Friesland, een huisje met eigen jungle-sauna in Limburg of een Ibiza-style strandwoning in Scheveningen? Even romantisch met zijn tweeën uitzonen, of simpelweg jezelf in de watten leggen en eens vanaf een andere locatie ‘thuiswerken’. Er zijn in Nederland zoveel mogelijkheden: het maken van een keuze wordt je niet makkelijk gemaakt. Je hoeft aan de andere kant nooit lang te zoeken voor je een bijzonder vakantiehuis hebt gevonden, want daar barst ons land van.

[Fotocredits - hildaweges © Adobe Stock]