Welcome to my garden: Belgen kamperen bij elkaar in de tuin

Mensen en bedrijven die denken in mogelijkheden en oplossingen tijdens een crisis: daar houden wij van. Dus wat doe je als je niet op vakantie kan? Dan bedenk je manieren om in eigen land toch een vakantiegevoel te ervaren. In België is daarom een tof platform gecreëerd: Welcome to my Garden. Hier kan iedereen in België zijn of haar tuin gratis beschikbaar stellen voor kampeerders. Zonder winstoogmerk, puur elkaar een toffe ervaring bieden. Een van de betere burgerinitiatieven van dit moment.

Hoe werkt Welcome to my Garden?

Het concept is super simpel en daarom zo sterk. Iedereen die in zijn achtertuin ruimte heeft voor avonturiers met een tentje, kan zich als 'camping' aanmelden op de website welcometomygarden.be. Vervolgens kun je je aanmelden als gast als je het wel ziet zitten om daar te overnachten. Die overnachting moet je dan verder afstemmen met de 'camping' wat betreft hoe laat je arriveert etc. Je mag dan vervolgens 48 uur blijven.

Faciliteiten variëren uiteraard. Zo hebben de meeste plekken goede sanitaire voorzieningen (of in ieder geval een toilet) beschikbaar voor iedereen die komt overnachten en is er water en elektriciteit. In sommige gevallen hoef je de tent zelfs niet eens mee te nemen en staat er al eentje voor je klaar.

Op de actuele kaart kun je zien dat een hoop Belgen een kampeerplaats aanbieden. Met groen zijn ook bivakzones aangeduid: plekken in de natuur waar je op een x-aantal meter van een paal mag kamperen (ook wel paalkamperen genoemd). Gratis campings in de natuur dus, zonder faciliteiten. Als je van een beetje avontuur houdt dan zijn de bivakzones een goed idee. Maar ook het tuinkamperen lijkt me heel tof. Zullen we dat in Nederland ook gewoon gaan doen?