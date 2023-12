5 tips om je koffer veel slimmer in te pakken

Met de wintersport voor de deur komen ook weer die vragen: hoe ga je al die spullen weer meekrijgen? Het maakt niet uit of je je eigen ski’s meeneemt of niet, want zelfs zonder je gear ben je flink bepakt. Met deze vijf tips moet het inpakken een stuk makkelijker gaan.



Rol kleding op

Er zijn mensen die denken dat ‘gewoon proppen’ een goed idee is, maar het beste is om de kleding gestreken en wel op te rollen. Dat is bovendien ook meteen heel opgeruimd, want je rolt in bolletjes bepaalde categorieën kleding op. Je skipullies hier, skisokken daar: je houdt meteen wat meer overzicht en je kleding zou er compacten door worden én niet kreukelen.

Gebruik vacuumzakken

Zeker bij skikleding is dit een geweldige uitkomst, omdat de kleding vaak gemaakt is van materialen die vol lucht zitten. Door een vacuumzak te gebruiken, zo’n zak die je met behulp van de stofzuiger helemaal plat zuigt, past er ineens een stuk meer in je koffer. Heel praktisch, want zo kun je een stuk meer kwijt. Check wel of er ook een stofzuiger is in je appartement of hotel, zodat je het ook voor de terugweg weer voor elkaar krijgt.

Kies voor packing cubes

Sommige mensen denken niet dat het werkt, maar die hebben ongelijk. Packing cubes zorgen ten eerste voor een verdeling van je kleding: net als bij het oprollen weet je precies welke categorie er in welke cube zit. Daarnaast is er nog een handig foefje van die packing cubes: ze hebben vaak een extra rits die de boel nog strakker maakt. Het wordt ook wel ‘compressie’-inpakken genoemd. De items in de cube worden nog net iets meer op elkaar geperst door die extra rits en dat maakt cubes beter dan gewone tasjes en zakjes.

Check of je verblijfplaats een wasmogelijkheid heeft

We denken er vaak niet aan, omdat we dit als een taak voor thuis zien, maar misschien heeft je appartement wel een wasmogelijkheid. Zo kun je eventueel iets wassen en hoef je dus niet 10 skipullies mee, maar kun je er een paar meenemen die je wast. Vaak zijn ze ook nog gemaakt van een fleece-achtige stof, waardoor ze snel droog zijn. Dat scheelt weer inpakken en je hebt ook nog eens frisse kleding aan. Plus: je zou zelfs alvast even kunnen wassen voor je de boel weer inpakt, zodat je je kleding thuis meteen in de kast kunt leggen.

Maak een lijst - en hou je eraan

Inpakken is een beetje hetzelfde als boodschappen doen: houd je aan je lijstje. Doe je dat niet, dan kom je thuis met veel meer producten dan je van plan was en ga je misschien over je boodschappenbudget heen. Nu heb je bij inpakken misschien niet direct een budget wat in gevaar komt, maar ten eerste is het vervelend om het precies-pas in je tas of koffer te doen, omdat je het misschien bij de douane weer moet uitpakken. Ten tweede kan het je toch meer kosten, bijvoorbeeld als het te zwaar is of te veel qua toegestane bagage in het vliegtuig. En natuurlijk zorgt het ook voor de nodige duidelijkheid en je zou je inpaklijst bovendien met de anderen kunnen delen die ook met je op reis gaan. Zo zorg je dat niemand iets vergeet. Ga je trouwens met de auto op wintersport, vergeet dan ook je vignet niet.