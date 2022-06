​Waarom de bagageband op Schiphol zo open en bloot is

Het blijft bijzonder: op Schiphol arriveren en je koffer tussen allemaal andere koffers op de bagageband zien aankomen. Iedereen kan allerlei koffers pakken, maar is het wel zo vrijblijvend als het lijkt? Er is een reden dat er met een ‘openbare’ bagageband wordt gewerkt.

Als je naar het theater gaat, dan hang je je jas op in de garderobe. Je krijgt dan een papiertje of plastic pasje met daarop het nummer dat met je jas correspondeert. Een jas, wat is die nou waard? Op zich weinig, maar je hebt zo wel snel je jas teruggevonden. Op een vliegveld werkt het niet met zo’n uitgiftecentrum en dat heeft waarschijnlijk meerdere redenen: koffers zijn aanzienlijk groter, dus het zou veel langer duren om ze op te halen. Maar er zijn ook andere redenen waarom die bagagebanden op bijvoorbeeld ons eigen Schiphol zo open en bloot beschikbaar zijn voor passagiers.

Per jaar worden er op Schiphol ongeveer 53 miljoen stuks bagage verwerkt. Op rustige dagen zijn dat er ongeveer 120.000, terwijl het op extreem drukke dagen wel kan oplopen tot 180.000 stuks. 40 procent van die koffers is transferbagage, die niet op de band komt omdat de reiziger alleen overstapt op Schiphol.

Toch staan er regelmatig grote drommen mensen om de bagagebanden heen, die lang niet allemaal op dezelfde vlucht zaten. Dat komt omdat er soms op één bagageband bagage van meerdere vluchten tegelijk draait, terwijl bijvoorbeeld een naastgelegen band leeg is. “Vluchtinformatie over de hoeveelheid bagage die aan boord is, wordt vooraf doorgegeven door luchtvaartmaatschappijen."

“De bagagebanden zijn niet voor iedereen toegankelijk,” zegt Schiphol-woordvoerder Willemeike Koster. “Ze zijn alleen toegankelijk voor reizigers en medewerkers. Nadat reizigers bagage van een band halen, moeten ze nog langs een douanecontrole, voordat ze het vrij toegankelijke gebied betreden. De koffers worden gezamenlijk per vlucht aangeleverd en het duurt voor de ene reiziger soms wat langer voordat hij bij de bagageband is, dan voor de ander. Daarom is het niet mogelijk om bagage op afroep te overhandigen.”

Je ziet ze regelmatig: bagagebanden waar dan nog één of twee koffers op blijven rondgaan. Moederziel alleen, nooit opgehaald. Bagage die niet van de band wordt afgehaald blijft in het beheer van de luchtvaartmaatschappij en diens afhandelaar. Zij zorgen ervoor dat de koffer weer bij de eigenaar terecht komt. Ook worden er soms kofferveilingen gehouden, maar die zijn dus niet in het beheer van Schiphol, maar van die luchtvaartmaatschappijen.

"Als het gaat om vluchten met weinig bagage, of weinig reizigers met als eindbestemming Schiphol, kan het zo zijn dat vluchten samen op een bagageband worden gepland. Het lijkt misschien vreemd dat de naastgelegen band op dat moment leeg is, maar in dit plansysteem houden we dan een naastgelegen band vrij, voor een andere op korte termijn aankomende vlucht waar meer bagage bij hoort.”

Kofferdiefstal

Hoe makkelijk het ook lijkt om zomaar een koffer mee te nemen die niet van jou is, passagiers worden wel tegelijk in de gaten gehouden. Dat doet de Koninklijke Marechaussee. Woordvoerder en First Lieutenant Mike Hofman legt uit hoe: “In de bagagehal hangen camera’s en patrouilleren marechaussees. Als een passagier zijn of haar koffer mist, maakt hij daarvan melding bij de luchtvaartmaatschappij."

"De luchtvaartmaatschappij probeert te achterhalen waar de bagage is (is er bijvoorbeeld iets misgegaan bij het laden van de koffer). Als een passagier diefstal vermoedt, kan hij of zij hiervan aangifte doen bij de Marechaussee. Als daartoe aanleiding is, kan de Marechaussee een onderzoek instellen.” Zijn tip om te zorgen dat niemand er met jouw bagage vandoor gaat is dan ook simpel: “Goed opletten: zodra je bagage op de band komt, deze er gelijk afpakken.” Dus ja, misschien is het toch wel een goed idee om wat dichterbij de band te staan.



Ook is het verstandig om belangrijke of dure dingen in je handbagage mee te nemen (voor zover dit is toegestaan). Mocht je koffer toch met iemand anders naar huis gaan, dan ben je in ieder geval geen al te waardevolle of belangrijke dingen kwijt, maar slechts wat kleding en een tandenborstel.