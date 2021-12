​Deze escapekoffer laat je zien wat laaggeletterdheid is

Escaperooms zijn nog steeds ontzettend hip. Het is het ideale bedrijfsuitje, maar nu de wereld het niet toelaat zijn de meeste escape-ervaringen ofwel verschoven naar online ofwel voor thuis. Eén van die initiatieven is de escapekoffer van Raccoon Serious Games en Stichting Lezen en Schrijven, die niet alleen tof is, maar ook helpt om beter te begrijpen wat laaggeletterdheid is.

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid betekent dat je moeite hebt met lezen, schrijven of rekenen, maar vaak komt het ook tot uiting in beperkte digitale vaardigheden. Je bent niet zomaar een digibeet of analfabeet: je hebt de basisvaardigheden wel, maar niet voldoende om goed mee te komen in de samenleving. Laaggeletterdheid vormt zeker in een samenleving die nog meer online moet doen dan ooit tevoren een steeds groter probleem.

Veel mensen lijden eraan: zo'n 2,5 miljoen (!) Nederlanders. Bedenk je dus altijd als je met iemand praat of hij of zij laaggeletterd is, als je merkt dat de persoon je niet goed kan volgen. Praat langzamer, duidelijk en stel eventueel vragen. Het is niet iets waar alleen jongeren of ouderen aan lijden, die 2,5 miljoen mensen zijn allemaal 16 jaar en ouder. Mensen die er nu extra mee worstelen, omdat ons contact in één keer van fysiek weer naar via technologie is gegaan.

Daarom is er besloten om de escapekoffer van Raccoon Serious Games en Stichting Lezen en Schrijven weer te produceren. Deze bevat een een innovatief spel waarbij anderen kunnen leren wat de impact van laaggeletterdheid is. Je kunt zo leren hoe het is om vast te lopen in taal of in rekenen: de frustratie die erbij komt kijken is groot en dat moet voor meer begrip zorgen voor laaggeletterdheid.