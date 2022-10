​5 must-try oefeningen voor in de sportschool

Het ontwikkelen van een georganiseerde trainingsstrategie is essentieel om je fitnessdoelen te halen. Je moet specifieke oefeningen in je training routine opnemen als je je lichamelijke en geestelijke gezondheid wilt verbeteren.

Deze oefeningen kunnen je helpen je eerste handstand te bereiken en andere doelen die je voor jezelf hebt gesteld. Bovendien kan het uitvoeren van deze oefeningen je helpen sterker te worden, wat op de lange termijn gunstig is voor je training avontuur. We ontdekten de meest gunstige workouts die je met hulp van personal trainers kunt uitvoeren. Je kunt de intensiteit van deze trainingen aanpassen aan je fitnessniveau. Neem een aantal van deze beproefde bewegingen nu al op in je fitness routine.

Lunges voor stevige benen en billen

Vanwege hoeveel tijd we zittend doorbrengen, zullen lunges een van je eerste keuzes moeten zijn. We zullen je uitleggen waarom. De bilspieren zijn meestal ontspannen als je zit. Het is waar dat als we deze spieren niet meer gebruiken, ze krimpen en zwak worden.

Het 'platte bips' syndroom en andere stofwisselings- en leefstijlziekten zijn daar een direct gevolg van. Lunges helpen hierbij. Het enige wat nodig is, is een reuzenstap in de goede richting. De oefening kan thuis worden gedaan, in de sportschool met dumbbells of een kettlebell, of als cardio training met springende lunges.

Dumbbell Chopper

Het oefenen van veilige rotatiebewegingen is essentieel. Deze oefening is ideaal voor beginners, omdat er behalve je lichaamsgewicht geen andere uitrusting voor nodig is. Je zou een handdoek of een ander klein voorwerp in je handen kunnen gebruiken om een rechte houding aan te houden. Als je de hele dag aan een bureau hebt gezeten, is deze waardevolle oefening (net als de andere oefeningen in deze lijst) het meer dan waard om eens uit te proberen!

Push-ups voor een sterker bovenlichaam

Ook dit is een beproefde methode om spieren op te bouwen. Iedereen, van beginners tot doorgewinterde commando's, doet deze routine. Het is een uitstekende manier om je bovenlichaam te versterken. Buikspieren worden zelfs getraind als ze correct worden uitgevoerd.

Squats zijn een onmisbare oefening in je routine

De squat is een andere fundamentele activiteit die de quadriceps en bilspieren werkt. De meeste mensen op aarde kunnen minstens één rep squatten. Streef naar drie sets van 10 reps. Als dat te uitdagend lijkt, werk dan aan het vergroten van je fysieke uithoudingsvermogen. Voeg weerstand toe door zwaardere barbells, een kettlebell of dumbbells te gebruiken, of ga voor de one-legged squat als dit alles te eenvoudig is.

Planken? Jazeker!

Inderdaad, vergeleken met andere oefeningen is dit een van de makkelijkste oefeningen. Je hoeft alleen je lichaam de hele tijd in een plankpositie te houden. Het langer vasthouden maakt het een moeilijkere opgave. Het is echter niet zo gemakkelijk als het op het eerste gezicht lijkt.

Om die houding vol te houden moet je het overgrote deel van de spieren in je lichaam gebruiken, waaronder die in je buikstreek, benen, schouders en andere. Je vermogen om de plankhouding vol te houden zal verbeteren naarmate je toewerkt naar je doel om de plank langere tijd vast te houden.

[Fotocredits - dusanpetkovic1 © Adobe Stock]