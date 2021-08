Raken we door smartwatches geobsedeerd met onze gezondheid?

We schreven laatst al over A.S.R. Vitality, een systeem dat ervoor kan zorgen dat je om vijf voor twaalf ‘s nachts ineens rondjes door je woonkamer loopt, om maar te zorgen dat je je stappen-aantal haalt. Hadden we je tien jaar geleden gevraagd hoeveel stappen je gemiddeld op een dag zet, dan zat je er waarschijnlijk faliekant naast, maar inmiddels weten we steeds meer over onze gezondheid. Maar, maken die wearables ons niet een tikkie neurotisch over onze levensstijl?



Rusthartslag

Ik weet inmiddels precies hoe mijn hartslag is in rust, waardoor ik heel goed weet wanneer ik misschien ziek aan het worden ben: mijn rusthartslag is dan ineens een aantal slagen sneller, omdat mijn lijf haar best doet om de ziektekiemen uit te roeien. Vroeger had ik dit helemaal niet geweten. Ook krijg ik zo’n beetje elk uur om tien voor heel een trilling: je moet je 250 stappen nog zetten die je elk uur hoort te zetten.

Hoewel het goed is om wat meer focus te hebben op de gezondheid, kan het ook te ver gaan. Zo blijkt een vrouw in de Verenigde Staten maar liefst 916 ECG’s in één jaar tijd te hebben laten maken (ja, dat zijn er inderdaad ongeveer drie per dag), omdat haar smartwatch haar ‘gezondheidsangst’ gaf. De 70-jarige werd nerveus van haar smartwatch, omdat die nogal in de war raakte van haar hartritmestoornis. Op haar beurt raakte zij daar weer van in de war, waardoor ze steeds weer een ECG liet uitvoeren via haar smartwatch. 916 stuks in één jaar tijd dus…