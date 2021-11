Dit is hoe je fit en vitaal blijft als je thuiswerkt

Veel mensen hoeven de deur niet uit om naar hun werk te gaan. Ben jij ook een thuiswerker en vraag je je af hoe je fit en vitaal blijft achter je bureau? Dit zijn vijf tips:

1. Eet gezond

Gezond eten is de basis voor een fit en vitaal lijf. Trakteer jezelf op een gezond en verzadigend ontbijt, zoals havermout of Griekse yoghurt met noten, pitten en zaden. Ook granola is een goed idee als je de dag gezond wil beginnen. Hier vind je 10 gezonde granola recepten.

Als tussendoortje neem je het beste een stuk fruit of handje ongebrande, ongezouten noten. Ook snackgroenten zijn natuurlijk een prima optie. Maak er een lekkere dip van hummus of guacamole bij.

Probeer bij je lunch ook groenten te eten. Maak bijvoorbeeld op zondag een grote pan soep en serveer deze op werkdagen bij de lunch. Soep blijft ongeveer twee dagen goed in de koelkast. Wil je hem langer bewaren, zet hem dan in de vriezer.

Je kunt ook een rijk gevuld omelet maken voor bij de lunch of een omeletwrap gevuld met groenten. Een maaltijdsalade is ook een goed idee. Denk aan een basis van sla en andere groenten met als toevoeging gekookte linzen, noten, zaden en pitten.

Een lekkere en gezonde dressing over je salade maakt je deze helemaal compleet en voegt nog extra voedingsstoffen toe. Van extra vierge olijfolie en balsamicoazijn maak je in een handomdraai een heerlijk en gezond sausje.

2. Stretch je lijf

Stretchen maakt je lichaam als het ware wakker. Rek je dus niet alleen even goed uit als je opstaat, maar probeer ieder uur je hele lichaam te strekken. De verandering in spierlengte en beweging heeft tot gevolg dat je lichaam zich gaat klaarmaken om actief te worden.

Door die verandering in je lijf voel je je wakkerder en energieker. Het stretchen verbetert bovendien je flexibiliteit. Even lekker rekken en strekken kan bovendien helpen om het effect van stress te verzachten. Ook helpt het om beter te slapen. Dat heeft eveneens een positief effect op je vitaliteit.

3. Overweeg een hometrainer voor onder je bureau

Wil je meer bewegen en tegelijkertijd lekker doorwerken? Overweeg dan een bureaufiets of elliptische trainer voor onder je bureau. Je kunt dan lekker bewegen en fit worden terwijl je productief blijft.

Met een bureaufiets bereik je het beste resultaat als je na ieder uur aan je bureau een kwartier tot twintig minuten gaat fietsen. Wil je weten hoe je mentaal in vorm blijft als je thuis werkt, lees dan dit artikel.

4. Ga lunchwandelen

Het is misschien verleidelijk om aan je bureau te blijven zitten als je thuiswerkt. Toch voel je je vitaler als je regelmatig opstaat en beweegt. Naar buiten gaan is helemáál goed voor je energieniveau.

Buiten krijg je lekker veel zuurstof binnen en door het bewegen circuleert die zuurstof door je hele lijf. Doordat je cellen meer zuurstof krijgen en afvalstoffen beter worden afgevoerd, voel je je fitter.

Bovendien staat je lichaam tijdens het bewegen in de buitenlucht in direct contact met daglicht. Dat is zowel goed voor je slaapritme als voor de aanmaak van vitamine D. Beide hebben een positief effect op je vitaliteit.

5. Drink 2 liter water

Water is ideaal om je fit en vitaal te voelen. Het frisse drankje geeft je een lekkere oppepper en zorgt ervoor dat afvalstoffen gemakkelijker worden afgevoerd. Daardoor voel je je opgefrist.

Zet dus een flesje water neer op je bureau en drink er steeds wat van. Zet eventueel de wekker als je vergeet te drinken. Vul ook meteen je flesje bij als het leeg is. Dan drink je gemakkelijker twee liter water per dag.

Bijkomend voordeel is dat je door het water drinken regelmatig moet opstaan om naar het toilet te gaan. Daardoor heb je even een pauze en de nodige beweging.

[Fotocredits - Studio Romantic © Adobe Stock]