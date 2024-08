3 dingen om op te letten als je een scooterverzekering zoekt

Je hebt het toch gedaan: die scooter gekocht waar je al een tijdje je oog op had. Je wil lekker gaan rijden, maar moet dan nog wel iets regelen: de scooterverzekering. Deze verplichte verzekering is een aansprakelijkheidsverzekering voor als je tegen iemand aanrijdt. Wist je dat je het ook kunt uitbreiden met bijvoorbeeld diefstaldekking? Dit is waar je op moet letten als je een scooterverzekering zoekt.

1. De opties

Er zijn veel smaken als het om de scooterverzekering gaat, maar eigenlijk is dit de basis: WA, WA+ en All Risk. Bij WA ben je doorgaans alleen verzekerd voor schade die je anderen berokkent, bij WA+ komen daar ook diefstal, stormschade en je accessoires bij. Ga je voor All Risk, dan ben je het meest uitgebreid verzekerd en dat betekent dat ook de schade aan je eigen scooter gedekt is. Bij de ene verzekering is er bijvoorbeeld ook dekking voor joyriding en bij de ander niet, dus check goed je opties voor de verzekering van je scooter. Een ander item om op te letten is het eigen risico. Vaak is dit tussen de 100 en 500 euro. Een verzekering met een hoog eigen risico betekent dat je misschien wel 500 euro zelf moet betalen als je in een aanrijding verzeild raakt. Je premie is daarbij lager, maar als er wel iets gebeurt is het wel prijzig.

2. De kleine lettertjes

Door wet- en regelgeving is het gelukkig steeds belangrijker dat er meer duidelijkheid is over de dingen die normaal in de kleine lettertjes staan. Om toch te checken of je wel helemaal begrijpt hoe je aanstaande verzekering met bepaalde situaties omgaat, kun je bijvoorbeeld wat scenario’s bedenken en bekijken wat dat zou betekenen bij die verzekering. Zo ontdek je ook meteen wat je belangrijk vindt: wil je bijvoorbeeld die diefstaldekking wel, of bijvoorbeeld stormschade? Heb je wel eens iemand achterop en wil je dat die ook onder de verzekering valt? Houd er rekening mee dat zelfs bij All Risk niet alles gedekt is: stap je met alcohol op achter het stuur of rijd je zonder geldig rijbewijs, dan hoef je er niet op te rekenen dat je verzekeraar je helpt.

3. Check de prijs

Veel verzekeringen bieden kortingen, zoals no-claimkorting. Dat betekent dat hoe meer schadevrije jaren je rijdt, hoe meer korting je krijgt op je verzekering. Je doet waarschijnlijk vele jaren met je scooter, dus check goed hoe die korting is opgebouwd en wat überhaupt de prijs is van je verzekering. Wat is een realistisch bedrag? Houd er dus ook rekening mee dat je dit vrij lang moet betalen, al is het wel mogelijk om bepaalde verzekeringen te veranderen naar bijvoorbeeld alleen WA.

Goed om te weten: bij diefstal of als je je scooter total loss rijdt, dan keert de verzekeraar bij een scooter die een jaar of jonger is een bedrag uit dat afhangt van de aanschafwaarde. Bij oudere tweewielers wordt een dagwaarde bepaald op basis van het bouwjaar, het aantal gereden kilometers en het onderhoud plus de accessoires. Je kunt het maar beter weten en geregeld hebben: rij ze!