​ZZP’er worden? Dit is waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering essentieel is

Je bent jong, je bent sportief, je bent gezond: hoe groot is de kans dat je arbeidsongeschikt raakt? Niet heel groot, maar de kans is er wel en dan ben je op jezelf aangewezen. Als je tenminste ZZP’er bent. Overweeg je een carrièrewissel en wil je je loondienstbaan verruilen voor een leven als zelfstandige zonder personeel, overweeg dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp (aov).



Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij arbeidsongeschiktheid wordt vaak gedacht aan mensen die in de bouw werken en door een ongeluk een arm kwijtraken, maar er zijn veel meer manieren om volledig arbeidsongeschikt te raken. Als je voor minstens 35 procent (al zijn er ook verzekeraars die 25 procent aanhouden) je werk niet kunt uitvoeren door een medische oorzaak, dan ben je arbeidsongeschikt. Dat kan niet alleen een fysiek ongeluk zijn. Het kan ook een psychische oorzaak hebben en die staan erom bekend dat je ze niet echt kunt zien aankomen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering helpt je om de periode dat je niet kunt werken financieel te overbruggen. Je kunt geen aanspraak maken op potjes van de overheid en zal zelf moeten zorgen voor een verzekering die je helpt als je in zwaar weer terechtkomt. Je krijgt dan maandelijks een bedrag uitgekeerd om je vaste lasten te kunnen betalen. Daarnaast zijn er ook veel verzekeringen die je helpen met de reïntegratie. Zo kun je psychische hulp krijgen of een medisch adviseur: een beetje zoals een arbo-arts die bedrijven inschakelen wanneer het om een medewerker gaat. Die kan je adviseren over wat goede, volgende stappen zijn om terug in het zadel te komen.

Er wordt vaak gedacht dat een aov overal hetzelfde is, maar dat is niet zo. Je kiest er als zzp’er zelf voor hoe hoog het uitgekeerde bedrag moet zijn dat wordt uitgekeerd. Als je het ook redt met 80 procent van je inkomen, dan kun je daar ook voor kiezen en dat betekent een lagere maandelijkse premie. Ook kun je kiezen voor een andere eindleeftijd, zoals 60 jaar, in plaats van meer rond de pensioengerechtigde leeftijd. Je kunt hem dus wat meer naar eigen hand zetten, wat zeker handig is voor mensen die wel het vangnet willen, maar niet per se denken de volledige 100 procent nodig te hebben. En dat scheelt.

Niet altijd zo duur als men denkt

Voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn de premies dus erg verschillend. Je kunt bij verschillende websites kijken wat het voor jou kost: iets wat vaak samenhangt met je beroep, je jaarinkomen, je leeftijd en de datum waarop je verzekering moet starten. Vaak zit het rond de 150 euro per maand netto (het is aftrekbaar van de belasting). Het is geen goedkope verzekering, maar dit appeltje voor de dorst kost wel minder dan veel mensen denken omdat er netto veel minder van de premie overblijft.

Het is makkelijk om een aov aan de kant te schuiven onder het mom van: ‘dat heb ik niet nodig’. Heb je heel veel spaargeld, dan heb je het misschien ook minder snel nodig. Niemand wil er gebruik van maken, uitbetaald worden door arbeidsongeschiktheid, maar een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje, ook als je gewoon bureauwerk doet. Een aov is niet verplicht, maar in veel gevallen wel heel verstandig. Al werkt de overheid momenteel wel aan een verplichte variant, die echter niet heel binnenkort wordt verwacht.

[Fotocredits - Iryna © Adobe Stock]