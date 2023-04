​Overweeg je ZZP’er te worden? Check dan eerst deze site

Heb je een geweldig idee dat je al jaren in uitvoering wil brengen, maar hik je nog een beetje tegen die stap aan om je vaste baan te verlaten voor die droom? De kans is groot dat het niet zozeer met durven te maken heeft, maar met zekerheid. Je weet nu dat je elke maand je hypotheek/huur kan betalen: hoe zit dat straks? En, wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij voor jezelf beginnen? Gelukkig is er een website die veel onzekerheden wegneemt en duidelijkheid schept.



Voor jezelf beginnen

Voor jezelf beginnen is heel bevrijdend, maar in Nederland ondernemer worden betekent niet dat je ineens al je inkomsten in eigen zak kunt steken. Houd je wel rekening met de Belastingdienst die graag jaarlijks een deel van je opbrengst int, dan is er misschien nog iets anders dat je over het hoofd hebt gezien. Zo moeten ook ondernemers meebetalen aan bijvoorbeeld de zorg, middels de bijdrage Zorgverzekeringswet. Zo help je ook als ondernemer dat medische zorg in Nederland beschikbaar blijft voor iedereen.

Kennis is er om te delen en dat hebben ze op Kennisdomein goed begrepen. Als je overweegt om te gaan ondernemen, dan heb je veel kennis nodig over wat dat inhoudt. Hoe zit het bijvoorbeeld met arbeidsongeschiktheid? Toch goed om te weten wat een broodfonds is. En heb je straks belastingvoordelen? Wel als je bijvoorbeeld van de KOR gebruikmaakt. Dat is de kleine ondernemersregeling en daar zijn veel ZZP’ers erg blij mee. Heb je toch wat meer bedrijfsadvies op maat nodig? Ook daarvoor kun je terecht op Kennisdomein.

ZZP’er

Misschien heb je nog geen goed idee, maar weet je wel dat je je werk heel goed doet. Ben je bijvoorbeeld IT Consultant of illustrator? Dan zou je je vaste baan kunnen verlaten en voor jezelf kunnen beginnen. Je kunt vast een teentje in het water dippen door tenminste te lezen over wat dit ZZP’er-leven inhoudt, naast dat je ook alvast bij bedrijven kunt gaan kijken of ze een opdracht voor je hebben. Zolang je zorgt dat het geen bedrijven zijn waar je ook in je vaste baan mee werkt of die onder je concurrentiebeding vallen, zit je goed. Misschien ga je het nooit doen, maar je hebt dan tenminste gekeken wat het voor je zou kunnen betekenen.

Kennis hebben over het onderwerp is in dit geval een sleutel naar het leven van een zelfstandige zonder personeel. Door te weten waar je aan toe bent en wat het inhoudt, is het veel makkelijker om die stap te maken. Je weet waar je het over hebt en wat je kunt verwachten. Dat betekent niet dat je meteen alles zelf moet doen. Het is ook voor ondernemers heel erg slim om een boekhouder in de arm te nemen: die weten vaak net wat meer slimme belastingregelingen dan jij als leek.

Ook kan hij of zij doen wat je zelf niet zo leuk vindt om te doen, waardoor je meer tijd overhoudt om met je passie bezig te zijn. Dat je je financiën uitbesteedt betekent niet dat je niets over de belasting moet weten: je moet wel weten waar je boekhouder het over heeft en goedkeuren wat hij doet. Kennis is en blijft essentieel.

