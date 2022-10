Special Ops laat zien hoe waardevol collega's zijn voor ZZP'ers

Je hebt eindelijk die keuze gemaakt: je gaat weg bij je vaste werkgever en je start als ZZP'er. Best eng: niet meer elke maand die vaste salarisstrook. Tegelijkertijd wel alle vrijheid om te werken wanneer je maar wilt en waar je maar wilt. Daryn Bruinsma deed het: hij heeft zich als ZZP'er aangesloten bij Special Ops. Hij voelt zich als ZZP'er in dit team zo thuis, dat hij er zelfs een tatoeage van liet zetten op een goed zichtbare plek.

ZZP'er zijn is qua vrijheid heel tof: je kunt constant zelf keuzes maken. Doe je een klus wel of niet? Werk je vandaag 10 uur of 4 uur? Het is allemaal aan jou. Maar, als je enorm blij bent dat je een grote opdracht hebt binnengehaald of als je wilt sparren over een klant die het je moeilijk maakt: wat doe je dan? Dat is toch net even fijner met collega's. Special Ops is een bedrijf dat opdrachten binnenhaalt en deze doorgeeft aan een vast team van ZZP-monteurs. Precies: een team. En dat teamgevoel is belangrijk.

Special Ops

Special Ops zorgt niet alleen dat ZZP'ers opdrachten krijgen, maar zorgt er ook voor dat er elke week wordt uitbetaald. Nu gaat het bij Special Ops specifiek om monteurs in de procesindustrie, maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die dit doen voor andere beroepen. Ben jij een ZZP’er die liever een aantal ‘zorgen’ uit handen geeft en tegelijkertijd toch erg graag collega's heeft, dan is dat zeker iets om naar op zoek te gaan. Daryn is er ontzettend blij mee dat hij de keuze heeft gemaakt.