Waarom je sommige populaire games in Nederland niet kunt spelen

Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit blijkt dat er mogelijk een verband is tussen lootboxes en de ontwikkeling van verslaving. Daarom zegt de autoriteit ook dat verslavingsgevoelige elementen (‘bijna –winst’ effecten, visuele effecten, mogelijkheid om snel achter elkaar loot boxes te blijven openen enzovoorts) moeten wegblijven uit de game.

Toch blijft het wat vaag, omdat er veel varianten zijn. Het feit dat in principe 40 procent van de lootboxes niet mogen, biedt dus redelijk vrij baan voor de 60 procent die wel mogen. Dit blijft een punt van discussie. Gamers zitten er overigens ook niet altijd op te wachten. Het is niet leuk om geld uit te geven in een game en soms bieden de gewonnen items zoveel kracht dat iemand er makkelijker door kan winnen. Om nog maar te zwijgen over ontwetende ouders wiens creditcard het moet bezuren. Tegelijkertijd is het voor gamemakers vaak een goede manier om geld te verdienen. Plus: het zorgt er ook voor dat mensen de game in eerste instantie gratis kunnen spelen en dat vinden sommige gamers ook een groot voordeel. Hierdoor kun je een game goed uitproberen zonder dat je al op een aankoop over hoeft te gaan.

Gamers blijven ze kopen

Daarnaast blijkt ook wel dat gamers er wel voor open staan: ze blijven er namelijk massaal in investeren. Het venijn zit hem misschien wel in hun prijs: lootboxes zijn vaak maar een euro, misschien 2,50 euro. In ruil daarvoor krijg je dan een nieuwe wagen, een nieuw uiterlijk voor je wagen (of je personage), nieuwe wapens, nieuwe personages of punten voor in het spel. Het enige verschil met verdere in-game items die je koopt is dat je daarbij ziet wat je koopt en je dus een weloverwogen beslissing neemt. Een lootbox is een volledige verrassing. En ja, als er niet in de doos zit wat je hoopte, dan is de verleiding groot om er meer te kopen.