Europa niet klaar met lootboxes: onderzoekt maatregelen

Europa wil onderzoeken wat precies de impact van lootboxes is. Dit zijn kistjes in games die je koopt, zonder dat je weet wat erin zit. Een beetje zoals de grabbelton vroeger bij de Intertoys, maar dan digitaal. En waarschijnlijk hebben die lootboxes vooral slechte invloed op kinderen en jongeren.

Lootbox

Een lootbox is een casino-achtig systeem waarin je echt geld betaalt om vervolgens een digitale doos (of pakje kaartjes) open te zien gaan. Het is ‘willekeurig’ wat erin zit, maar er worden natuurlijk allerlei psychologische spellen gespeeld om te zorgen dat je die lootboxes maar koopt. In sommige gevallen is er bijna geen uitweg te vinden om niet tot aankoop over te gaan en daarover maakt Europa zich zorgen.

Het Europees Parlement heeft een onderzoek aangenomen waarin meer wordt beschreven over lootboxes. Het parlement zou graag zien dat de Europese Commissie op zoek gaat naar het antwoord op de vraag welke gevolgen lootboxes op mensen hebben. Zo kan het eventueel maatregelen introduceren om Europese burgers te beschermen. Het streeft naar een aanpak die in heel Europa geldt, waarbij het ook duidelijker moet worden voor ouders wat een game behelst en eventueel zelfs de invoering van manieren om de gametijd van kinderen in de gaten te houden.